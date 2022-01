La furia de Nicolás Arrieta con Caracol

.Publicidad.

“¿Vieron que Caracol Radio me puso a mí Nicolás Riaño?” inició Nicolás Arrieta en sus redes sociales para burlarse de la situación, del medio y hasta de los periodistas. “A los periodistas si le pagan muy poquito en este país, Nicolás Riaño me llamo ahora” continuó entre risas y sorpresa.

“Antes no me pusieron Nico González, solo me falta tener amigos que manden avionetas para el extranjero” finalizó el crítico de los influencers para no solo mencionar el famoso personaje de Riaño, Juanpis González, sino tal vez recordar el escándalo de Alejandra Azcárate.

