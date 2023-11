No marcha bien la paz total en el reino de la improvisación

El gobierno no está fuerte y buscar un acuerdo para financiar es muy grave desde el punto de vista de la dignidad política

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. La liberación del del Mane Díaz, el padre de Lucho Díaz, tiene unas dimensiones mucho más grandes que las de un simple secuestro de un personaje tan importante de la vida nacional, como el padre del futbolista más famoso en este momento. Fuimos noticia internacional. En el mundo entero nos deben estar mirando como un país no viable.

La paz total parece estar pasando muy malos momentos, si es que ha podido pasar alguno bueno. Las disidencias de la Farc amenazan con salirse de la mesa de conversaciones, lo que es casi un hecho, y el ELN sigue practicando la situación horrorosa y repudiable del secuestro. Es evidente que el Estado está sufriendo un colapso donde las autoridades, las instituciones, no existen sino de nombre.

-Publicidad.-

El hecho de que la fuerza pública esté fraccionada en el sentido de que la unidad de mando no es clara, de que la guerrilla a través de la presión sobre los movimientos sociales la logra desterrar físicamente la zonas territoriales, les hace perder control territorial, es algo supremamente grave. No marcha bien la paz total.

El arreglo de una situación que lleva 60 años y que está mediada por el narcotráfico en este momento, es una situación muy compleja. No creo que el gobierno de Petro vaya a ser muy fuerte para decirles “suspenden esto”. Van a buscar, parece ser, un acuerdo para financiar. Pero eso también sería una cosa supremamente cuestionable desde el punto de vista de la dignidad política. Es decir, usted le paga a un grupo armado para que para que no siga secuestrando, por favor. Todo apunta a que estamos en el reino de la improvisación en materia de los acuerdos de paz y me parece que ese señor Rueda se muestra en todo el esplendor de su ineptitud.

Publicidad.

__