Quién es la dueña de Café Quindío, la marca insignia del Eje Cafetero en el país

.Publicidad.

Entre los grandes atractivos de Colombia se encuentra su café, esta es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. En las conversaciones diarias, series y hasta películas el café colombiano ha sido referenciado, debido a su calidad. Con el paso de los años los productos cafeteros producidos tanto en el Huila como el eje cafetero se han ido consolidando en el mercado y uno de los casos más destacados es el de Café Quindío.

Café Quindío: Un aroma con historia y tradición cafetera

Esta es una empresa con una rica historia que se entrelaza con la tradición cafetera del Quindío, el departamento más pequeño de Colombia, pero sin duda, uno de los más aromáticos y con mayor sabor a café en todo el país.

..Publicidad..

| Vea también: Bogati, los helados ecuatorianos que llegaron para darle la pelea a Popsy y a Crepes & Waffles

...Publicidad...

En el corazón del Eje Cafetero colombiano, en el departamento del Quindío, surge en 1992 Café Quindío, una empresa familiar fundada por la visionaria Nubia Motta Camargo. Desde sus inicios, la compañía se trazó como objetivo principal exaltar la riqueza cafetera de la región, ofreciendo productos de alta calidad y deleitando los paladares con el sabor único del café cultivado en las montañas quindianas.

....Publicidad....

El 25 de enero de 1999, el Quindío se estremeció debido a un terremoto. Los dueños de Café Quindío, que por esa época tenía pocos años en el mercado, decidieron emprender el camino de comercializar la marca a nivel nacional e internacional.

Al largo de sus 30 años, Café Quindío es pionera en el desarrollo de productos derivados de café en el Quindío como chocolates, mermeladas y licores, llevando el sabor del Quindío a nuevos rincones del mundo. En este departamento en el que cosechan cerezas enriquecidas y clasificadas con técnicas especiales que han hecho de esta una marca con prestigio en los paladares de los conocedores de café.

Nubia Motta si bien no es quindiana, llegó a este departamento, que para aquella época no contaba con el nivel turístico que tiene en la actualidad. Se dio cuenta que dicha zona tenía un gran potencial de desarrollo de productos a base de café. Uno de los detalles que más llamó su atención fue que los pocos turistas que visitaban la región no se llevaban nada, pues no había una empresa insignia en la que se comercializara dichos producto y le permitiera a los personas llevarle algún recuerdo a sus seres queridos.

En 1991 se comenzó a producir un cambio en el pensamiento de que el café "bueno" se exportaba y el "malo" se quedaba para el país y de esta manera fue como Café Quindío empezó a generar impacto dentro del mercado. Teniendo en cuenta esto, la empresa empezó desarrollando cafés especiales para el

mercado nacional y aunque al principio lo comercializaban a nivel regional, vendiendo en supermercados, tenían grandes ambiciones e ideas muy innovadoras.

El primer producto fuera de la línea de Café, fueron Cafecitas, sus famosas galletas con saber a café. Después, en la misma planta de producción se fueron creando otros productos alrededor del café como los merengues, caramelos, mermeladas, entre otros.

En cuánto a su café tienen diferentes categorías como ediciones limitadas y cosechas especiales. Uno de los más reconocidos es 'Gourmet', un café intenso con notas a chocolate oscuro.

Productos de Café Quindío como galletas, mermelada y café, además de sus tradicionales cafés.

Entre 2003 y 2004, la marca logró su primer cliente internacional, Rusia. Una negociación que se realizó durante varios años hasta antes de la guerra en ese país. De acuerdo con su portal web, actualmente, exportan a países como Estados Unidos, Uruguay, Perú, Argentina, Polonia, Francia, Reino Unido, Arabia Saudita y Australia.

En el territorio colombiano tienen presencia con más de 25 tiendas propias, las cuales se ubican en puntos estratégicos como centros comerciales y aeropuertos.

Café Quindío espera a 2025 ser una empresa posicionada y reconocida a nivel nacional e internacional por producir cafés Premium 100% de origen colombiano y productos derivados de café. Además de distinguirse por la experiencia de los consumidores en las tiendas de café.

| Le puede interesar: