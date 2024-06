Periodista y locutora, ella es Juliette Pardau la actriz que se volvió la reina de la TV colombiana

.Publicidad.

La versatilidad es una de las características que más enriquece a un actor, tener varias habilidades le da un sin fin de herramientas para que sus personajes sean más interesantes. Por eso es la vida misma la que nutre a un artistas como en el caso de la venezolana Juliette Pardau, que llegó a Colombia en medio de una fuerte crisis en su país y terminó encontrando un camino de éxito y ganándose el cariño del público.

Llegó a este país hace diez años y ha participado en varias producciones que la posicionan como una actriz muy respetada del medio. Entre ellas esta ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pa´quererte’, ‘La nieta elegida’, entre otras. Además de muchas participaciones en el teatro que es su amor junto con la televisión.

Aunque no siempre fue así, la actriz venezolana nació en Caracas, el 21 de agosto de 1986 y cuando tenía 12 años estando en el colegio participó en una obra teatral y desde ese momento notó que le gustaba mucho. Sin embargo, había desinformación sobre esa profesión en el país y en su contexto familiar, pues no estaban seguros de si se podría vivir o ser exitoso de esa manera.

La decisión que lo cambió todo

Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Juliette en la presentación de su más reciente proyecto teatral y nos contó varios datos muy interesantes sobre su trayectoria como actriz. Aunque su pasión es la actuación se decidió a estudiar comunicación social en la Universidad Central de Venezuela (UCV) mientras alternaba con teatro como hobby.

Sin embargo, un día a sus 20 años se dió cuenta que estaba dejando pasar su vida sin hacer lo que realmente quería, actuar. En ese momento ya tenía un programa de radio, donde lucía sus dotes como locutora pero decide renunciar para poner toda su energía en la obra en la que estaba trabajando en el momento.

Fue así como empezaron a surgirle las oportunidades y Juliette empezó a prepararse y a estudiar de forma sería interpretación. Así persiguió su sueño bajo el lema de que “la pasión siempre se impone”. Eso sí, también acepta que ha sido un camino no tan fácil que en ocasiones le ha sacado lágrimas y la ha hecho cuestionarse, teniendo claro que el éxito está en no abandonar tan fácilmente y ser perseverante.

Un consejo de su mamá fue el impulso que le dió aún más fuerza. Mientras ambas hablaban de lo competitivo que era el medio en el que Juliette se estaba abriendo camino, su madre le hizo caer en cuenta de algo. Así hubiese escogido la medicina, el derecho o cualquier otra profesión ella también hubiese tenido que esforzarse para ganarse un lugar, por lo que no se trataba de la carrera si no del empeño que se le pone. Algo que entendió muy bien.

La llegada a Colombia que le abrió muchas puertas

Aunque la actriz es de Caracas, Venezuela ya lleva 10 años en Colombia y su llegada en un principio la describió como “medio turbulenta” entre risas. Con esto se refiere a que fue extraña pues el contexto político y económico de su país era bastante delicado. Ella vino inicialmente a pasar una corta temporada y a hacer un taller en una compañía de teatro que se llama La maldita vanidad. No obstante los planes le cambiaron sin siquiera pretenderlo.

La situación en su país continuaba empeorando y ella se planteó quedarse un tiempo más teniendo en cuenta que no solo había renunciado al programa de radio, si no que una novela que iba a empezar a grabar se había cancelado por la situación venezolana. Pero ella no se rindió y empezó a trabajar en todo lo que debía hacer para conseguir proyectos en Colombia.

Incluso llegó a ponerse metas de tiempo, como que si de aquí a seis meses no conseguía nada era porque en definitiva no se debía quedar. Pero la vida la sorprendía y justo semanas o días antes terminaba en algún proyecto. Una situación que le enseñó a soltar y a dejar que las cosas fluyeran sin conocer el verdadero futuro.

Al final esa decisión fue la mejor y cuando le preguntamos por el mejor momento de su carrera sin dudarlo mencionó a la novela ‘Pa quererte’ que tuvo un muy buen recibimiento del público. Lo que destacó el trabajo sus compañeros y el suyo, aunque ha estado en muchas otras producciones exitosas y en varias obras de teatro.

Como el proyecto en el que está trabajando actualmente una obra que ya ha tenido éxito en otros países de latinoamérica y fue traída por el Teatro Nacional, ‘Mi madre, Mi novia y Yo’. Una propuesta con un elenco de otro mundo: Marcela Benjumea y Rafael Zea trabajan junto a Juliette en una historia envolvente y graciosa sobre las relaciones complicadas de las suegras con las nueras. Si quiere ver la entrevista completa la tiene a continuación:

