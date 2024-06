El Global Bird Day: pasión por las aves y la naturaleza

Por: Valentina Pachón Bonet |

junio 07, 2024

En el corazón de Colombia, dónde las llanuras se extienden hasta donde alcanza la vista y la vida silvestre encuentra su santuario, se encuentra el departamento del Meta. En esta tierra de contrastes la naturaleza y la cultura se entrelazan en una danza perpetua, por esto se celebra un evento que trasciende fronteras y conecta a los amantes de las aves de todo el mundo: el Global Big Day.

Este evento es mucho más que un simple recuento de especies aviares. Es un momento de comunión con la naturaleza, donde observadores de aves, desde aficionados entusiastas hasta científicos expertos, se unen en una búsqueda colectiva para registrar la asombrosa diversidad de avifauna que habita en cada rincón del planeta. En el Meta, esta celebración cobra una dimensión especial.

En medio de la exuberante selva amazónica y las amplias sabanas, los observadores de aves se aventuran a lo largo y ancho del departamento, desde los afluentes del Río Meta hasta las estribaciones de la cordillera oriental, en busca de las aves más esquivas y majestuosas que llaman a esta tierra su hogar.

Cada río serpenteante, cada bosque frondoso, cada humedal sereno ofrece un escenario único para esta búsqueda apasionada.

Por lo tanto, es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de conservar estos preciosos hábitats naturales y proteger las especies que dependen de ellos para sobrevivir.

Además, en un mundo donde la presión humana sobre el medio ambiente es cada vez más palpable, eventos como este sirven como recordatorio de la fragilidad de nuestro ecosistema y la urgencia de tomar medidas para preservarlo.

Desde el 2018 el Global Big Day ha venido tomando mucha fuerza en el Meta. Se organizaron algunas instituciones y empezaron a trabajar en torno a esta actividad.

Primero comenzó con el Global Big Day, que se hace en el mes de mayo. Años siguientes, como dos o tres años después se empezó a hacer también una segunda fecha al año, que es el October Big Day.

Al hacerlo anualmente se toma un método de monitoreo, donde entran varios factores a nivel científico y a nivel de conservación. A nivel científico se pueden identificar las aves por su nombre real y no el común, siendo esto algo muy importante de resaltar, puesto que, las aves pueden tener varios nombres o se conocen por el nombre que le hayan dado según la región o el país, pero el que siempre es el legítimo es el nombre científico que tenga el ave.

A nivel de conservación ya puede ser que se tome más a nivel personal. Que comience una vinculación de los grupos apoyen este tipo de iniciativas.

Hay momentos en los que algunas aves buscan un refugio para diferentes necesidades, ya sea comer, buscar pareja, hacer un nido, etc, entonces dichos grupos ayudan a garantizar que dicha especie se siga viendo, este a salvo, sin temer a que sean cazada o incluso privadas de su libertad.

Como ejemplo de ello tenemos a las fincas que existen a las afueras de Villavicencio, fincas que quieren empezar con este tipo de actividades, fincas petroleras o fincas donde hacen cultivos de palma, las cuales buscan que sus áreas de protección apoyen y sean parte de esta conservación. Gracias a esa individualidad se empieza a dar la conservación en diferentes puntos de la región.

Como todo proyecto se tienen de algunos desafíos al realizar el registro de aves anuales. Entre ellos hay personas que quieren que el departamento sea el número uno y lo hacen de la forma pasional.

La observación de aves no es nada sencilla, se debe tener un equipo de apoyo grande, listo y veloz para que el registro sea lo más exacto y real, como los hay en el Quindío, Caldas y Risaralda, que son departamentos que llevan mucho tiempo en este plan del aviturismo y ya tienen mucha fortaleza en este campo.

Aunque el Meta se destaca por tratar de mantenerse en la posición a la que llegó cuando inició fuertemente el Global Big Day, es fascinante decir que dichos esfuerzos en el 2024 dieron sus frutos, puesto que “el departamento del Meta fue el número uno en avistamiento de aves de toda Colombia con una cantidad de 1726 aves, seguida de Antioquia con 1183 y Cundinamarca con 1097 especies, según la Gobernación del Meta y Turismo del Meta, demostrando que dicha región es la tierra actual de las aves”.

De igual forma, “Colombia está siendo nuevamente conmemorada por ser el país número uno en avistamiento de aves, con un número de 1555 especies, seguido de Perú con 1445 especies, Brasil con 1205 especies, Ecuador con 1187, y por último India con 799 especies según la Organización EBird Colombia”.

Este se realiza en 24 horas, un día específico del año. En este caso se dio el 11 de mayo desde las 5 de la mañana en los diferentes puntos pactados para el recorrido como lo eran: el Bosque de Bavaria, Buena Vista, La cumbre, Garcero Santa Ana, la Vereda Samaria, el centro comercial primavera Urbana, el Bioparque los Ocarros y Merecure, puntos estratégicos donde se llevó a cabo el trayecto y la actividad.

El tema del registro depende de los números que se hagan en un día, dichos registros los verifican tres días después. Es decir, se tienen hasta tres días para organizar las listas, revisar todos los registros que se hicieron, entre ellos si se tienen fotografías de cosas que no se lograron identificar, grabaciones de cantos, porque también con cantos se pueden identificar, entonces estas se deben verificar para detectar qué especie estaba sonando.

Para ello se tienen de dos aplicaciones, para realizar el registro se tiene la aplicación de eBird, donde se registran los conteos de las aves por el nombre y se hace un registro como miembro para tener también un rango entre la aplicación, y tenemos la aplicación de Merlin, la cual te ayuda a detectar el ave por medio del canto o la fotografía y te brinda el resultado dándote tanto el nombre común como el científico.

Para la participación en el avistamiento se debían tener en cuenta algunos elementos claves como binoculares o monóculos, ya que la mayoría de las especies se encuentran a una distancia donde el ojo humano no llega a ver con facilidad si no se tienen de estos equipos.

Indispensable una cámara fotográfica para mantener el recuerdo de alguna de las aves y se facilite el registro, una guía de identificación de aves hará que el detectarlas sea más fácil y preciso, una libreta de anotaciones, un teléfono móvil, en algunas ocasiones ocurren accidentes y no está de más estar comunicados y saber de la ubicación, más si es la primera vez de asistencia al evento.

Pasando a la vestimenta requerida se debe tener en cuenta que se irá a terrenos naturales por lo que usar colores tierra o camuflados es lo ideal, gorro o sombrero para evitar el sol, protector solar, carpa para la lluvia, zapatos cómodos, de preferencia botas, ya que existen algunas especies como las serpientes tres cabezas que pueden verse tentadas a atacar por sentirse amenazadas o al ser muy territoriales, y por último hidratación, preferiblemente agua.

En términos de comportamiento durante el avistamiento se recomienda no hacer ruidos perturbadores para las aves, ellas son muy sensibles al sonido y cualquier sonido que ellas detecten como desconocido hará que se alejen del sector, afectando el conteo y el registro del tipo de ave que era.

Muy importante el no llevar mascotas, no es un ambiente preciso para mantener a la mascota, se debe tener la mayor atención y disposición, además que también pueden verse afectadas por insectos que estén en el territorio.

Como toda especie tienen sus depredadores no animales y sus peligros de extinción. En múltiples ocasiones la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, conocida como Cormacarena, han intervenido por la vida de las diferentes especies de fauna silvestre.

El médico veterinario Hans Guayacán Fuentes, encargado de atender los casos de tráfico y emergencias, indicó las rutas de atención y cómo esta organización enfrenta estas situaciones.

Principalmente se debe reportar a la línea de atención de fauna silvestre. Luego se debe confirmar la información, ya sea con fotografías, identificación de la especie, ubicación GPS o dirección donde se encuentra la especie y se identifica si se le da prioridad al caso.

Después esta la atención por parte de la ambulancia de fauna silvestre y se dan las medidas posteriores a la aprehensión de fauna silvestre.

Ya cuando se habla de un delito por tráfico ilegal de especies se tiene en cuenta un monitoreo y control del tráfico ilegal de especies, un manejo y disposición de especímenes incautados, la promoción de alternativas productivas y la participación de la sociedad civil para denunciar esos casos.

Cuando se realiza un rescate o salvamiento se saca de la situación de riesgo o de emergencia en la que se encuentre la especie.

Luego se realiza la aprehensión preventiva impuesta por la autoridad ambiental mediante un acto administrativo, que consiste en el acto físico de tomar posesión de un espécimen de fauna silvestre de manera temporal.

Por otro lado, se pasa a la incautación, medida impuesta por una autoridad de policía que es el encargado de tomar los productos de fauna silvestre, así como elementos con los que se comete la infracción con el fin de ponerlos a disposición de la autoridad competente.

Además, se realiza el decomiso preventivo, realizada por la autoridad ambiental que consiste en la aprehensión material y temporal de la especie como tal, los recursos hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de los productos, elementos, medios, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental.

Por último, se realiza la entrega voluntaria y se da a disposición de la autoridad competente.

Según la Ley 2111 de 2001. Artículo 328A. Tráfico de Fauna, información brindada por Cormacarena, el que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normativa existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especie silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte de la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación y comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).

Además, que las especies que son incautadas y están afectadas son llevadas al hospital del Bioparque los Ocarros y tratadas por los veterinarios expertos, donde les realizan cirugías de ser necesario y cuando estén sanas son dadas de alta y puestas en libertad.

Un caso en específico es el de esta ave Ganzo del Orinoquo, la cual tuvo una herida en el cuello, fue llevada con los especialistas y puesta en libertad pero ella sigue por el sector del Bioparque y no teme del contacto humano.

“Desarrolla la capacidad de observación. Creo que uno se da cuenta que no sabe nada y que no ve nada y que toda esa belleza la tiene tan cerca pero realmente uno no observa” nos indica Martha Lucía García, participante del Global Big Day.

Esta es la razón por la que se deben apoyar este tipo de actividades y eventos, puesto que la conservación de especies es de suma importancia y es responsabilidad de todos como comunidad.

Afortunadamente, la participación activa de la comunidad del Meta en este evento demuestra el compromiso de los habitantes por proteger su riqueza natural.

Cada registro realizado durante el Global Big Day se convierte en un valioso dato que ayuda a mapear la presencia y distribución de las aves, información crucial para diseñar estrategias efectivas de preservación del hábitat.

Es evidente que este día de observación de aves se ha convertido en una tradición importante que fortalece los lazos entre la comunidad y su entorno natural. Además, aprovechar esta plataforma para destacar la increíble diversidad avifaunística de la región y promover su conservación a largo plazo.

Esto es particularmente relevante en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas naturales de Colombia, donde la deforestación y la expansión de la frontera agrícola amenazan constantemente la supervivencia de muchas especies de aves.