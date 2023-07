'Nucita' la gata que estuvo hasta el ultimo minuto con dueño

.Publicidad.

A lo largo de los años se ha dicho que los gatos son animales independientes y desprendidos, sin embargo en esta ocasión 'Nucita' una gatica de 12 años dejó en entredicho esto y no pudo ocultar el profundo amor que tenía por su reciente fallecido dueño 'Hernan Sojo' a quien acompañó hasta el final.

Estos días se hizo viral una publicación en la red social Facebook en donde se ve como una gata se para encima del féretro de su dueño y no se despegó ni un segundo. Según dice la familia de Hernan, él era muy apegado a ella ya que no solo vivía siempre pendiente de ella, sino que además dormían juntos y la trataba como un integrante más de la familia.

-Publicidad.-

Hernán Sojo era costarricense y tenía 66 años al momento de fallecer, una de sus primas fue quién se encargó de hacer viral esta emotiva escena junto con el siguiente mensaje: "ella es Nucita la gatita de mi primo Hernan Sojo. Ahí esta para los que dicen que los animales no sienten no piensan, esto me partió el alma ella solo ahí quiere estar con su dueño con quien la amo y cuido como ella lo cuido y estuvo a su lado. Conciencia gente conciencia, ellos aman ellos sienten, por eso no se les debe maltratar se aman se cuidan se protegen...Y a esas personas que dicen creer en Dios pero no aman a los animales ¿saben que? Dios no escucha sus rezos y oraciones por que el también creo los animales los cuales casi siempre merecen mas amor que un ser humano"

Estas desgarradoras escenas son una muestra del amor y la lealtad que sienten los animales por sus dueños, pues según dicen los familiares de Sojo, mientras la enfermedad terminal que se le había diagnosticado iba acabando con su vida, lo único que le daba ánimos y le alegraba la vida era compartir con su fiel compañera 'Nucita'

Publicidad.

|También le puede interesar: ”Buen viaje amigo”: la tristeza de Abelardo de la Espriella por la muerte de un miembro de su familia