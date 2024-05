El colombiano que juega en la Premier y superó a James y Quintero como el sub-20 más caro de la historia

Si se habla de los jóvenes futbolistas que pintan para ser las futuras estrellas de la selección Colombia, varios son los nombres que entran en esa lista. Jugadores como Yaser Asprilla, Kevin Mantilla o Jhon Solís han sabido dar de qué hablar en el fútbol internacional en la última temporada y, junto a ellos, Jhon Jáder Durán también ha eclipsado al balompié europeo. El delantero, que milita en el Aston Villa de la Premier League, actualmente es el colombiano sub-20 más caro de la historia, teniendo, con apenas 19 años, un valor que supera los 15 millones de euros.

Y es que, desde que firmó su llegada a Inglaterra en enero de 2023, el futbolista nacido en Medellín superó el valor que Juanfer Quintero y James Rodríguez habían logrado en su momento. Ellos, antes de cumplir los 21 años, fueron vendidos al Porto por 10 millones y 7 millones, respectivamente, mientras que el juvenil que ya ha logrado militar para la selección Colombia de mayores, fue comprado por 16,6 millones de euros y entró entró a liderar el top. Lo que más llama la atención es que el futbolista no se ha desvalorizado y, al contrario, ha aumentado su precio en el mercado a 17 millones de euros.

Hay que recordar que Jhon Jáder Durán llegó a Aston Villa proveniente del club de la MLS, Chicago Fires. Desde que pisó suelo europeo ha sido tratado como un prospecto a futuro, razón por la que el técnico del club, Unai Emery, le ha venido dando oportunidades de a poco, sin darle la titularidad fija hasta ahora. Aun así, el delantero colombiano ha sabido responder a las exigencias y ha sumado 8 goles en el club, en 36 apariciones. Es más, ha sido tal su aporte al equipo, que recientemente se llevó el premio al mejor gol del club en la temporada, distinción que le otorgaron los propios fanáticos.

Unstoppable. 🤩@JhonDuran991’s stunning strike against Crystal Palace is your 2023/24 Men’s Goal of the Season! 🚀 pic.twitter.com/T53URolH4S