La familia chilena Said aplicó su fórmula de éxito

Los centros comerciales chilenos promovidos por el Grupo chileno Parque Arauco llevan quince años en el país. Llegaron en 2008 asociados a Bancolombia, con una propuesta de manejo de centros comerciales que rompía con los esquemas establecidos. Su fórmula de éxito es no construir las edificaciones como inversión inmobiliaria para vender locales, sino que, en un negocio comercial, conservan la mayoría accionaria del Centro para administrarlo de manera que propietarios y arrendatarios de locales deben acomodarse a los horarios y condiciones de inversión publicitaria y promociones establecidos por Parque Arauco. Un modelo de negocio que operan exitosamente en Perú y Chile para todo tipo de edificios, comerciales, empresariales y habitaciones.

Al ser dueño de los locales, Parque Arauco puede manejar una estabilidad en los flujos de sus ingresos que le permite comprometerse con las inversiones que demandan los nuevos desarrollos, un 85% de los contratos son fijos y se encuentran indexados de acuerdo con la inflación, sumado a que un 60% de los contratos tienen una duración mayor a cuatro años, lo que también le ha garantizado mantener elevados niveles de ocupación, el año pasado el promedio en el país fue de 91,27 %.

A finales de 2021, el grupo chileno Parque Arauco abrió las puertas del Parque Fabricato Centro Comercial, en el terreno donde funcionó la textilera Pantex en Bello, norte de Medellín, pero en esta primera etapa solo administrarán el Centro Comercial.

Centro Comercial Parque Fabricato en Bello, al norte del Valle de Aburrá

A diferencia de los otros ocho centros comerciales que operan en el país, en este no tienen participación en la propiedad, algo que cambiará con la segunda etapa. Después de cinco años de estar en operación, podrá adquirir el 51 % de los derechos fiduciarios que Inmoval, fondo de Credicorp Capital que es el socio mayoritario del Parque Fabricato dueño de un 57 % del fideicomiso. Es de anotar que el fideicomiso posee el 72,8 % de la propiedad, y un 28 % pertenece a marcas que decidieron comprar sus propias tiendas, por lo que Parque Arauco seguirá sin ser el socio mayoritario.

Otros centros comerciales exitosos de Parque Arauco

El primer Centro inaugurado fue Parque Arboleda en 2010, ubicado en la Zona Rosa de Pereira con 41.000 mts2 donde son dueños del 55 %, desde entonces los chilenos han mantenido una continua expansión, inaugurando un nuevo centro comercial casi cada tres años, en 2013 abrió sus puertas el Parque Caracolí en Floridablanca, Santander de 39.500 mts2 donde poseen el 51 %, el más exitoso en ocupación, un 98,38 % y que cuenta con una torre de oficinas de cuatro pisos y un centro comercial; y en diciembre de 2016 entraron a Bogotá, con el Parque La Colina Centro Comercial en Bogotá en la Avenida Boyacá con calle 145 el más grande hasta el momento de 61.600 mts2 donde poseen otro 51 %.

En el primer semestre de 2015 compraron en el municipio de Sopo, sobre la autopista norte, un terreno donde construyeron el Outlet Arauco Sopo de 13.000 mts2, que inauguraron dos años después, allí son dueños del 100 %; y en el 2022 inauguraron Parque Alegra en Barranquilla de 47.000 mts2 donde poseen el 52,5 %. En total, de los 201.000 mts2 que operan en el país, son propietarios de 111.225 mts2.

Un negocio familiar que se creció

Parque Arauco tiene como controlador al Grupo Said con un 26 %, compuesto por las familias Said Somavía, Said Handal y Sumar Said; la familia Said Yarur posee un 5 %, más la familia Abumohor con un 3 %, todas familias desciendes de inmigrantes palestinos llegados a Chile. Los demás accionistas, son fondos de inversión internacionales y chilenos, fondos de pensiones, y accionistas a través de la bolsa chilena donde cotiza.

El origen del grupo Said se remonta a 1885, cuando Issa Said Sahourieh llegó desde Palestina a Arequipa en el Perú, pese a su origen campesino, igual que los inmigrantes que llegaban a Colombia de diversos países del levante huyendo del poder Otomano, se dedicó al comercio y muy pronto dominó el regateo, en su caso se especializó en la venta de textiles.

Su hijo Salvador, expandió el negocio hasta los prósperos mercados de Bolivia y Chile, pero fue el nieto José Said Saffie nacido en 1930 en Arequipa, quién desde Chile transformó con el paso de los años la pequeña casa textil, en una de las principales fortunas de Chile.

Jose Said en compañía de su padre Q.E.P.D. y demás miembros de la familia de origen palestino

José Said desarrolló el negocio bancario aprovechando que su familia fundó el Banco Panamericano en los cincuenta, aunque terminó intervenido en los setenta, un revés que supo superar luego del golpe militar en 1973 donde aprovechó el acceso al capital financiero internacional y el apoyo del gobierno del general Augusto Pinochet, para hacerse al Banco del Trabajo cuando fue privatizado, un banco que tras varios movimientos con otros bancos finalmente se fusionó con el BBVA, donde los españoles se quedaron con la gestión y José Said con presidencia.

En 2018, los canadienses de Scotiabank se fusionaron con el BBVA y José Said repitió la formula, quedó a cargo de la presidencia del ahora Scotiabank Chile y mantuvo un 14 %. En marzo del año pasado, el grupo decidió aumentar sus inversiones internacionales al cambiar las acciones de la familia en Scotiabank Chile por cerca del 0,6 % en el Bank Nova Scotia – BNS, matriz de Scotiabank.

Luego de la muerte de José Said en julio de 2020 a la edad de 90 años, su único hijo, Salvador Said Somavía es quién se encarga de los negocios familiares.

En total, Parque Arauco es propietario de 18 centros comerciales regionales (8 en Chile, 6 en Perú, y 4 en Colombia), 10 centros comerciales vecinales (uno en Chile y 9 en Perú), 21 centros comerciales de acera (18 en Chile y 3 en Perú), 7 outlets (4 en Chile, 2 en Perú y uno en Colombia), y 9 centros médicos, oficinas y hoteles, que posee en los tres países.

En orden de magnitud, el principal mercado de Parque Arauco es Chile que le representa más del 57,8 % de sus ingresos, Perú un 26 % y Colombia el 16,3 %. Entre sus proyectos en desarrollo se encuentran los multifamiliares, Ciudad del Rio con 16.000 mts2, Calle 72 de 6.500 mts2, Calle 94 de 10.700 mts2, los cuales serán entregados en los próximos dos años, consolidándose como un jugador clave en el próspero negocio de los centros comerciales en el pais.

