No hay claridad en el horizonte en Colombia, y enormes dificultades en el mundo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. La situación del país sigue siendo compleja. No hay claridad en el horizonte, la confrontación con las disidencias de las Farc sigue, la mesa de negociaciones de las conversaciones de paz puede tener dificultades, no es fácil implementar la paz total de Petro; puede ser que no sea humo.

Este es un país donde la violencia y la confrontación con la guerrilla, con los paramilitares, lleva ya demasiadas décadas y es alimentada por el narcotráfico. Ese es el combustible. Este gobierno no va a erradicar ni una sola hectárea, eso es un hecho. Los Estados Unidos Unidos hasta ahora han sido tolerantes. Creo que la política tiende a polarizarse cada vez más, veo muy difícil el acuerdo nacional. Más bien se logra capturar voluntades individuales por parte de Petro a base de mermelada y canonjías. Considero que el 20 % del Congreso es honesto, pero la inmensa mayoría son verdaderos delincuentes de cuello blanco.

-Publicidad.-

Muy muy complejo el panorama, oscuro bastante oscuro. Veo que la relación incluso con Nicaragua, con el rufián de Daniel Ortega, no está tomando buen rumbo. Todo esto también son reflejos de la confrontación internacional entre entre China y Estados Unidos, que tiene de por medio a Putin, el gatillero de Xi Jinping, y la disputa por la hegemonía mundial ha comenzado. La economía norteamericana ha anunciado mucho la recesión, las dificultades que hay en un país que también tiene aspectos del Tercer mundo en su política. Lo que no se había visto antes, un presidente procesado, un presidente con una edad demasiado avanzada y vientos de guerra a nivel mundial. No está fácil la situación.