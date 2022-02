Minuto a minuto del ataque de Rusia a Ucrania

Lo que el mundo temió durante semanas se ha materializado. En la madrugada del jueves 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una "operación militar" en la región del Donbass, al este de Ucrania.

Poco antes, la Casa Blanca había dicho que creía que un ataque al país europeo se desarrollaría en las próximas horas, después de detectar que Rusia estaba cerrando su espacio aéreo y movilizaba tropas hacia el este de Ucrania.

Siga aquí las últimas actualizaciones del ataque ruso a suelo ucraniano:

07:36 (BOG) El presidente francés Emmanuel Macron manifestó su apoyo a Ucrania.

El jefe del Estado francés compareció ante la nación para mostrar su apoyo a Ucrania y su rechazo hacia las acciones rusas en este país a quienes acusó de "golpear la soberanía de Ucrania y atacar de manera grave la paz y la estabilidad en Europa".

Macron también advirtió de las consecuencias "graves y profundas" que tendrá este conflicto en las vidas de los europeos y advirtió de las medidas que se tomarán contra Rusia.

06:25 (BOG) El economista Daniel Lacalle habló para France 24 sobre las consecuencias económicas que tendrán lugar tras el ataque de Rusia a Ucrania. Las exportaciones rusas están en peligro y esto puede subir un aumento de precios y de la inflación.

05:30 (BOG) Olaf Scholz, canciller de Alemania: "No hay ninguna justificación para nada de esto. Esta es la guerra de Putin"

El canciller alemán, Olaf Scholz compareció para condenar la invasión rusa a Ucrania y afirmó que este conflicto ha sido ocasionado exclusivamente por Vladimir Putin.

04:59 (BOG) El asesor de presidencia ucraniano cifra las cantidad de muertos por la invasión rusa en 40.

04:30 (BOG) Volodímir Zelenski: "Estamos listos para dar armas a todos los ciudadanos que quieran defender su territorio"

El presidente ucraniano se dirigió de nuevo a la nación para pedir a los ucranianos que quieran unirse al frente de combate que lo hagan. Zelenski ha condenado el ataque ruso y lo ha comparado con la invasión de la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario ucraniano ha pedido a sus ciudadanos que estén listos para defender sus hogares y cada ciudad y pueblo de Ucrania en un discurso marcado por un aumento de la dureza con respecto a Rusia. Se ha conocido que en las últimas horas Kiev ha roto cualquier tipo de relación diplomática con Moscú.

03:50 (BOG) El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insta a los líderes mundiales a brindar asistencia de defensa a Ucrania y proteger el espacio aéreo ucraniano

3:34 (BOG) Lituania declara el estado de emergencia ante lo observado en la invasión de Rusia a Ucrania.

02:31 (BOG) Ucrania reporta la muerte de ocho personas tras bombardeos

Un asesor del ministro del Interior de Ucrania indicó que al menos ocho personas murieron y nueve resultaron heridas por bombardeos rusos en la madrugada de este jueves, según confirmó Reuters.

02:28 (BOG) Ucrania confirma bombardeos en la ciudad de Lviv

Esto ocurre horas después de que las sirenas de alerta anti-bombardeo sonaran en esta localidad situada a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia.

02:22 (BOG) Guardias fronterizos ucranianos informaron que columnas del Ejército ruso cruzaron la frontera hacia las regiones de Chernihiv, Járkov, y Lugansk

2:12 (BOG) Dinamarca cierra su embajada en Kiev y Suecia traslada a su personal diplomático en Ucrania a la ciudad de Lviv

2:10 (BOG) ¿Cuál es la posición de China en el conflicto ruso-ucraniano?

2:08 (BOG) El primer ministro japonés, Fumio Kishida, condena el ataque a Ucrania y rechaza “las acciones unilaterales de Rusia” contra su vecino.

2:06 (BOG) Macron llama a Rusia a parar inmediatamente la guerra

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condena el ataque ruso contra Ucrania e insta a Vladimir Putin a parar "inmediatamente" las acciones militares.

1:53 (BOG) Zelenski pide sanciones incluso para Putin

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky hace un llamado a todos los líderes mundiales a utilizar todas las sanciones posibles contra Rusia, incluso contra el presidente Vladimir Putin.

01:47 (BOG) Separatistas prorrusos dicen haber tomado dos ciudades en la región de Lugansk

Los separatistas respaldados por Rusia dijeron haber capturado las ciudades de Shchastia y Stanytsia Luhanska en la región ucraniana de Lugansk, de acuerdo a información difundida por la agencia de noticias rusa RIA.

1:25 (BOG) Así se ve a esta hora el tráfico aéreo en Ucrania

1:19 (BOG) Bajo fuego, las partes dan los primeros balances de la confrontación

Mientras Ucrania afirma que derribó cinco aviones rusos y un helicóptero, Rusia sostiene que destruyó con alta precisión las bases aéreas y la defensa antiaérea ucranianas.

1:13 (BOG) Análisis de la situación con Vladimir Rouvinski, profesor de ciencias políticas y relaciones internacionales

00:54 (BOG) Ejército ucraniano informa haber derribado un avión de combate ruso en el este del país (Reuters)

00:50 (BOG) Presidenta de la Comisión Europea manifiesta su apoyo a Ucrania

"Condenamos enérgicamente el ataque no provocado de Rusia contra Ucrania. En estos tiempos oscuros, nuestros pensamientos están con Ucrania y las mujeres, hombres y niños inocentes que se enfrentan a este ataque no provocado y temen por sus vidas. Haremos que el Kremlin rinda cuentas", escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Twitter.

00:38 (BOG) Johnson: Putin eligió "el camino del derramamiento de sangre"

El primer ministro británico aseguró estar consternado por los acontecimientos en Ucrania. “El presidente Putin ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción al lanzar este ataque no provocado contra Ucrania”, expresó en un tuit.

Johnson también dijo que había hablado con el presidente Ucraniano para discutir los futuros pasos a seguir.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022