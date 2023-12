Milicianizar es un delito

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Esta semana presentaré la denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El motivo es muy claro y concreto: Gustavo Petro ha violado la Constitución y las leyes.

Cuando una sociedad no distingue la diferencia que hay entre cuando el presidente de la República expone una controversia ideológica y cuando tiene como propósito destruir la democracia, está perdida.

Eso les pasó a los venezolanos. Que cuando se percataron de que Hugo Chávez no estaba haciendo reformas sino destruyendo la democracia, ya era muy tarde. Ya había cerrado el Congreso, ya había cambiado la Constitución, ya había copado el espacio institucional de la justicia y había arrasado con la independencia de poderes, ya había corrompido hasta los tuétanos a las fuerzas armadas, ya había consolidado las dictaduras territoriales de los colectivos y milicias bolivarianas, ya había despedido a 20.000 empleados de Pdvsa y había convertido el petróleo venezolano en el botín de corrupción más exorbitante de la historia.

No puede ser que los colombianos vayamos a repetir el despeñadero. Aquí tenemos la experiencia vívida de la tragedia hermana. Aquí hemos visto a las familias venezolanas recorrer las carreteras y las calles, pagando con sus vidas el error de no haber defendido su país a tiempo, el error de no haber distinguido la diferencia que existe entre cuando el presidente de la República expone controversias políticas y cuando desata todo tipo de estrategias para acabar con la Constitución y la democracia que se le oponen a sus complejos despóticos.

No es lo mismo delinquir que controvertir.

Paralizar a las fuerzas armadas constitucionales para cederle el control territorial de las regiones a las organizaciones criminales es mucho más que una diferencia ideológica, es una violación a la Constitución y las leyes.

Destruir la seguridad energética del país y el valor de Ecopetrol, la principal empresa de los colombianos, es mucho más que una diferencia ideológica, es una violación a la Constitución y las leyes.

Acusar de asesinos a los empresarios es mucho más que una diferencia ideológica, es una violación a la Constitución y las leyes.

Acusar a los judíos de nazismo es mucho más que una diferencia ideológica, es una violación a la Constitución y las leyes.

Avanzar en la destrucción del sistema de salud mediante la ignominia y la asfixia financiera es mucho más que una controversia ideológica, es una violación a la Constitución y las leyes.

Los colombianos aún tenemos viva la Constitución para defender el país.

El juicio al presidente de la República es el camino legítimo y pacífico que establece la Constitución para cuando el gobernante viola la Constitución y la leyes.

En Venezuela no lo entendieron.

Aquí, no repetiremos la historia.