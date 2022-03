Mientras el Tino le da palo, en Inglaterra no hacen más que hablar maravillas de Lucho Díaz

.Publicidad.

El éxito de Luis Díaz en el Liverpool es absoluto. Llegó a comienzos de febrero y ya en poco más de un mes tiene a toda la afición, compañeros y técnico en el bolsillo. Cada fin de semana se ve en redes sociales aficionados y portales especializados resaltando el trabajo que hace partido tras partido y esta vez no fue la excepción, en la previa del partido contra el Brighton.

"Todo ha sido sorprendentemente rápido. Cuando fichas a un jugador, nunca sabes lo rápido que irá. Obtienes lo que ves en el entrenamiento o en los juegos. Ha sido brillante hasta ahora". El rendimiento de Lucho ha sorprendido al mismo Klopp que, aunque estaba encaprichado con Díaz desde junio de 2021, no esperaba que rindiera de esa forma.

Sus compañeros también han declarado en múltiples ocasiones que su llegada ha sido impactante y ha jugado al mejor nivel. El guajiro pasa por su mejor momento y nada tiene que ver eso con que solo haya anotado un gol, aspecto que es lo que le ha criticado el Tino Asprilla.

Para el exjugador de la tricolor, le está pasando factura la ansiedad y por eso no ha anotado más goles, lo que para él es algo malo. Sin embargo, eso no es lo que le piden desde el cuerpo técnico porque entienden que la principal responsabilidad de los goles del equipo no recae en él, sino en Salah, Mané, Firmino y Diogo Jota.

