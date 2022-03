¿Cómo hizo Lucho Diaz para enamorar a sus compañeros del Liverpool?

Lucho Díaz se encontraba concentrado con la Selección Colombia a finales de enero cuando se hizo oficial que era nuevo jugador del Liverpool. Por su rendimiento espectacular en el Porto se ganó ser considerado por un equipo de talla mundial, y desde que llegó al Liverpool no ha hecho más que destacar al más alto nivel.

La palabra "adaptación" no existe para el guajiro, que desde el primer partido demostró encajar en este equipo como si llevara años. Ya aporta goles, asistencias y sus desbordes enloquecen tanto a los aficionados del Liverpool como a sus propios compañeros y al cuerpo técnico. En las ruedas de prensa es la sensación y todos preguntan por él, solo para escuchar como sus compañeros se deshacen en elogios hacia él.

"Ha sido brillante desde que llegó. Su ritmo de trabajo en los entrenamientos y los juegos. Su calidad también en el uno contra uno. Su definición, que se puede ver, también es excelente. Así que estoy muy contento por él", dijo el capitán Jordan Henderson. "Seguro que lo hará muy bien para el Liverpool porque tiene mucho talento y es muy humilde. Es un jugador muy trabajador”, dijo el senegalés Sadio Mané, una de las grandes estrellas del equipo.

No son los únicos compañeros que se rinden a sus pies, ya que Fabinho también lo hizo en la previa del partido de Champions contra el Inter de Milán. Dijo estar impresionado porque "lleva acá un mes, un mes y medio, creo, y ha jugado a un nivel muy alto. Fue muy importante en la final, uno de los mejores jugadores ante Chelsea. La final creo que fue su tercer partido con nosotros, así que es muy impresionante, es muy bueno. No siempre es así, jugar a un gran nivel cuando cambias de país, de liga. Parece como si jugara aquí hace tiempo, está jugando muy bien, ha sido muy impresionante”.

A eso se suman las múltiples declaraciones de Klopp donde ha dicho que se ha adaptado muy rápido, que ha sido muy útil para el equipo y que tiene a todos sorprendidos. El equipo también lo ha reconocido ya que su único gol que ha anotado hasta el momento fue reconocido como el mejor gol del mes por los hinchas del club.

A special team move finished off in style 😍

Luis Diaz’s first goal for the Reds has won Goal of the Month for February 👏 pic.twitter.com/iM9LoqoE0N

— Liverpool FC (@LFC) March 8, 2022