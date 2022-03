El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño se prepara como el país: ¡A votar!

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

marzo 11, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Pese a las complejidades que a muchos electores le producirá el manejo de los tarjetones para hacer uso de su derecho al voto en la jornada del próximo domingo 13 de marzo, la verdad es que nuestro papel como ciudadanos es el de fortalecer estos ejercicios que profundizan y fortalecen nuestra democracia. Ya está dicho en muchas partes que elecciones no es sinónimo de democracia, pero ese es otro tema. Al grano.

Según las cifras más recientes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en Colombia hay un total de 38`819.901 ciudadanos aptos para votar y la cifra en Antioquia es de 5`066.849, de los cuales 2`632.186 son mujeres y 2`434.663 corresponden a los hombres, que tendrán a su disposición 1.160 puestos y 14.483 mesas, de donde saldrán elegidos los nuevos 108 senadores y los 172 representantes a la Cámara de 21 partidos o movimientos con personería jurídica.

En el país se candidatizaron para el Congreso de la República un total de 2.823 ciudadanos, de los cuales 1.487 son mujeres y 1.336 son hombres; y de esa cifra, 925 aspiran al Senado, 1.493 a la Cámara y 405 a la CITREP o curules de paz.

Así las cosas uno espera que los aspirantes lo hayan hecho con pleno conocimiento de lo que el país quiere para los próximos años, lo malo es que tantos candidatos habla más bien de eso que tenemos muchos colombianos: las ganas de figurar.

En Antioquia, asistieron a las urnas un total de 2.099.208, lo que significa que tuvimos una participación del 44.8 %, es decir, una abstención del 55.2 % según la cifra entregada por organismos estatales.

Entre tanto, el mismo ejercicio en El Bagre dejó el siguiente resultado: de 36.906 cédulas habilitadas 13.373 participaron en aquella jornada, es decir una participación del 36.2% y una abstención del 63.8 %.

Ambas cifras son de veras preocupantes para la democracia, pero razones tendrán quienes siempre se han negado participar en los comicios. Aquí hacemos referencia a las elecciones para el Congreso, que tienen un comportamiento diferente a cuando se eligen a los mandatarios locales y regionales, valga la aclaración.

En ese momento el Centro Democrático se mostró como la mayor fuerza política en el país y en Antioquia, con sus 556.496 votos a la Cámara, esta vez parece que no contará con la misma suerte por la razón de que su máximo jefe y dueño de la pancarta, el exsenador Álvaro Uribe Vélez no hace parte de la contienda y en muchas alcaldías no están sus fichas, como en el caso de Medellín, por mencionar la más importante, sus candidatos saben que la tienen más difícil y por eso se darán por bien atendidos sin sacan 5 escaños.

De puro desocupados hicimos el siguiente resumen de la manera cómo repartieron sus votos los bagreños hace 4 años, tanto para el Senado como para la Cámara y este fue el resultado: el mayor elector en el Senado fue el liberal Iván Darío Agudelo Zapata con sus 177 tarjetones seguido de lejos por Luis Iván Marulanda Gómez de la Alianza Verde con 119 y luego Santiago Valencia González con 108 votos del conservatismo y bien lejos de todos estos aparece Juan Felipe Lemos Uribe que registró en las urnas 51 tarjetones.

Por su parte en la Cámara el podio se lo llevó el conservador Germán Alcides Blanco Álvarez con 986 votos y quien esta vez no aparece en el tarjetón porque aspira llegar al Senado al igual que Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán y Nidia Marcela Osorio Salgado que también quieren hacer parte de esa célula legislativa.

Juan Diego Echavarría Sánchez, del liberalismo, obtuvo 885 votos, luego John Jairo Roldán Avendaño de esa misma colectividad con 524 y Julián Peinado Ramírez, también liberal con sus 479 votos y cierra el pelotón de los cinco el representante de la Alianza Verde y aspirante al senado León Fredy Muñoz Lopera que alcanzó a contabilizar 356 tarjetones a su favor.

Así las cosas, el panorama este domingo será muy diferente al que tuvimos hace cuatro porque de los siete representantes uribistas elegidos en 2018, solamente dos no buscarán la reelección. Se trata de Esteban Quintero Cardona con sus 57.916 en Antioquia y 323 en El Bagre y la joya de César Eugenio Martínez Restrepo, que estaría interesado en lanzarse a la Gobernación de Antioquia. Esa vez registró 32.885 votos en el departamento y 41 en El Bagre.

De resto, es decir, Óscar Darío Pérez Pineda, Juan Fernando Espinal Ramírez, John Jairo Berrio López, John Jairo Bermúdez Garcés y Margarita Restrepo Arango, intentarán recuperar su curul. Señalemos que, de ellos, el más votado en aquellas elecciones fue el veterano congresista Pérez Pineda con sus 84.065 votos, quien además tiene a cuestas casi 24 años de su presencia en el Congreso y desde allí un destacado papel en las comisiones económicas, todo hay que decirlo.

Por los lados del Partido Liberal las cosas pintan con su principal candidato a esa corporación que es Julián Peinado Ramírez, cuyo principal apoyo político está en el municipio de Envigado, del que fue concejal.

Le siguen Juan Diego Echavarría Sánchez y John Jairo Roldán Avendaño, quienes ahora le apuntan a una silla en el Senado, siendo el primero de ellos apadrinado por Julián Bedoya Pulgarín, bastante conocido en el Bajo Cauca.

A la lista llegaron otros nombres como los del expersonero de Medellín Rodrigo Ardila Vargas, María Eugenia Lopera Monsalve, exdiputada de Antioquia de esta vigencia y el también exdiputado Luis Carlos Ochoa Tobón quien hace yunta con el senador Iván Darío Agudelo Zapata.

A esto habrá que añadirle la consulta interpartidista de las coaliciones, de donde saldrán tres candidatos a la presidencia de la República para unirse a los nombres de Rodolfo Hernández Suárez, Íngrid Betancur Pulecio, Oscar Iván Zuluaga Escobar, Luis Pérez Gutiérrez, Enrique Gómez Martínez y Luis Gilberto Murillo Urrutia, quienes ya inscribieron sus nombres por sus propios partidos o movimientos ciudadanos. Por informes de prensa, este viernes quedó inscrito por Cambio Radical el actual secretario general de ese partido, Germán Córdoba Ordoñez, para darle paso, dentro de ocho días a quien será en definitiva el candidato, Germán Vargas Lleras.

Este domingo, según las encuestas, las consultas dejarán como ganadores a Gustavo Francisco Petro Urrego del Pacto Histórico; Sergio Fajardo Valderrama de la Coalición Centro Esperanza y a Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga por el Equipo por Colombia.

Pero volvamos al Congreso de la República que al parecer no ha tenido la misma visibilidad de años anteriores, dado a que los precandidatos presidenciales y a otros hechos en el orden mundial se tragaron sus propuestas, más bien escasas, para tratarlos de alguna manera. Y ni qué decir de las curules de paz.

Para ocupar las 17 curules como Representantes a la Cámara por Antioquia se presentaron 135 aspirantes que tratarán de cambiar el actual panorama en esa célula legislativa de las que el Centro Democrático tiene 7 escaños, de a 3 los partidos Liberal y Conservador y de a 1 Cambio Radical, Alianza Verde, la U y el hoy movimiento Dignidad. ¿Se mantendrá ese mismo número? ¿Quiénes perderán curules y para dónde se irán las que se pierdan?

Mientras se dirimen esos interrogantes, démosle paso a lo que llamo la Carta desde Urabá, en donde su autor señala lo siguiente: “Tiempo electoral tan propicio para la aparición de las soluciones mágicas para problemáticas ancestrales.

Época en la que las estrategias electorales (o será electoreras) se permiten todo tipo trazabilidades basadas sólo en las sumatorias que pretenden alcanzar una curul sin importar las mal llamadas tendencias ideológicas, pero como la política es dinámica, terminamos en un todo se vale.

Después de trasegar en los vaivenes de la política y hacer la “carrera “desde pegador de afiches, colocador de pasacalles, repartidor de volantes fui ascendido a cargador de maletines de los jefes políticos, suministrador de aguas, etc., etc., hasta independizarme y lograr ser político en formación lo cual me permitió mis primeros discursos en recintos cerrados y luego en plaza pública.

Para mí, hoy por hoy, la ideología política tiene que ser una forma de pensamiento social única y exclusivamente.

Hoy la política no tiene fronteras ideológicas y ello permite que los políticos deambulen de movimiento en movimiento (los famosos partidos se asfixiaron y los desaparecieron los que de ellos se adueñaron); usual y normal es que existan conservadores que están de acuerdo con el asesinato llamado aborto y liberales que no respetan a su jefe y son homofóbicos como también izquierdistas que rechazan la reelección presidencial porque les resulta tiranía pero aplauden a Putin a Chávez (en su momento) a Maduro y a todo aquel prócer que se identifique con ellos y que se perpetúe en el poder.

Al final he llegado a la conclusión que todo este desmierde politiquero circunstancial pero cíclico es responsabilidad de votantes y votados; los votantes se emputan cuando se enteran que los votados se roban el presupuesto municipal o departamental o nacional, pero sonríen cuando en época electoral venden su voto por dinero o zinc o cemento o tamal al mismo ladrón; somos todos unos corruptos, pero saldremos a votar contra la corrupción; es así como sostenemos nuestra democracia.

Entonces para esta época aparecen las soluciones mágicas de la mano de los lideres (léase líder: aquel individuo con gran capacidad dialéctica y semántica que le permite, sin sonrojarse, embaucar a propios y extraños), con fórmulas que invitan a la unión, a propósitos comunes, a estrechar lazos y propósitos, estructurar propuestas comunes para alcanzar desarrollo regional, entonces uno se pregunta: ¿y por qué no lo hicieron cuando gobernaban? Era ese el momento histórico para organizarse, para liderar, para proponer, para jalonar.

Regiones como Urabá en donde ahora vivo y desarrollo mi actividad empresarial, como el Bajo Cauca o el nordeste carecen de liderazgo social que permitiría aglutinar ideas, propósitos, propuestas y a través de ello, lograr independencia o vencer el sometimiento de los gamonales que se enquistaron no solo en el Congreso sino también en las altas designaciones (ministerios, gerencias, direcciones y demás) y con ello se permitiría lograr escaños en Senado y Cámara propios de la región. Hasta aquí el mensaje desde Urabá que suscribe Carlos Albeiro Zapata Puerta.

En estas primeras de cambio lo que más se escucha en las calles y en los centros en donde el tema político es el pan de cada día, es una frase: “que voten los otros”, como si eso fuera un problema de los demás, cuando se sabe que la política lo atraviesa todo en el acontecer del país y por eso me remito a lo que al respecto dice la escritora y columnista Carolina Sanín “el voto es una declaración de fe en el cumplimiento de una promesa”.

Ahora que lo recuerdo, me cuentan que llegó uno de los tantos candidatos y se le presentó a un posible elector y le dijo que votara por y la respuesta fue que él no votaba por personas sino por ideas. Entonces el candidato de marras le ofreció un billete y el paisano le dijo: “Ah, esa es otra idea”.