Max Abadi, el colombiano que lleva 30 años haciendo fortuna a punta de condones

Los condones que se inventó Max Abadi son tan buenos que Bill Gates, el fundador y dueño de Microsoft, le entregó un millón de dólares para que siguiera investigando y produciéndolos en Colombia. Además, la fundación que lucha contra el SIDA de Gates y su esposa Melinda también le otorgó el reconocimiento como el mejor condón del mundo. Los millonarios dueños de Microsoft aparte de ver en los condones de Max Abadi una innovación también premiaron la creación de un producto que no necesitaría caucho para su fabricación por lo que se protegía así el medio ambiente, tema al que también le apuesta la familia Gates.

La marca de condones del colombo-panameño se llama Unique, y aunque son unos de los mejores productos que se fabrican en el país, en Colombia no reporta las mismas ventas que en Europa y México, donde son un verdadero éxito.

Max Abadi empezó a fabricar condones a comienzos de la década de los años 90. Entró al negocio de los preservativos por interés personal. Usar los condones de látex le parecía incómodo y no le generaban satisfacción, así que siendo ingeniero y empresario se dio a la tarea de pensar en un preservativo novedoso para aquella época, él sabía que sería un buen negocio. Así que bajo la sombrilla de su empresa Innova Quality empezó el trabajo de investigación.

Después de años de investigación, el colombo-panameño Max Abadi logró crear los condones sin usar látex, que le mereció el reconocimiento por parte de Bill Gates como el mejor preservativo del mundo.

Después de utilizar y probar varios materiales, el colombo-panameño llegó al polietileno con el que creó una resina sintética ultra resistente y súper delgada con la que hizo sus primeras pruebas, las cuales empezaron a tener resultados. No dudó en patentarla y la bautizó AT-10, y mes tras mes se dio a la tarea de mejorarla, hasta que logró el resultado que buscaba: un condón sin látex, pero muchísimo más resistente que ese material elástico y que no se sintiera al usarlo. Lo llamó Unique. Fue el primer preservativo no látex hecho 100% en Colombia.

No solo patentó la resina AT-10 sino que tuvo que inventarse y mandar a hacer las máquinas para producir la materia prima y de paso las máquinas para fabricar los aquellos condones, las cuales instaló en una gigante empresa ubicada en la zona industrial del norte de Bogotá. Su invento AT-10 también sirve como insumo para fabricar otros productos en diferentes industrias, por lo cual obtiene otros ingresos.

El heredero de Lafayette

El empresario dueño de los condones Unique nació y creció en medio de los grandes negocios. Es hijo del judío Hyman Abadi, dueño y fundador, junto a su hermano José, de Lafayette, una de las textileras más importantes de Colombia que fue fundada en 1959, cuando Hyman Abadi, con 34 años, y luego de vivir por dos años en Panamá, centro del comercio textil en América Latina, tras huir de las guerras europeas, decidió probar con una empresa textil en Bogotá, un mercado que los judíos conocen a la perfección.

Lafayette fue por muchos años la empresa que mandó en el mercado y producción de hilo en Colombia. Las telas que producían fueron protagonistas de las principales pasarelas de moda del país y la región. Por muchos años Max Abadi puso sus conocimientos en la empresa familiar. Allí aprendió de telas y de moda, conocimientos que más tarde usaría en otra empresa que fundaría junto a su hijo David Abadi.

Pero los intereses del ingeniero Max Abadi estaban por fuera de Lafayatte de donde se despidió para darle paso a su independencia empresarial. Max se apartó administrativamente de Lafayette, conservando eso sí su participación accionaria. Era la década de los 90. Fue en aquellos momentos en que se le metió en la cabeza la idea de hacer un condón diferente a los que había en el mercado.

Hoy Lafayette sigue en manos de la familia colombojudía. La segunda generación es la que está al frente de esta empresa, gerenciada en la actualidad por Roy Azout Abadi, hijo de José Abadi, el otro fundador, sobrino de Hyman Abadi y primo hermano de Max, quien por muchos años puso sus conocimientos en la empresa familiar, donde aprendió de telas y de moda, conocimientos que luego utilizó en otra empresa que fundó junto a su hijo.

La creación y venta de Lili Pink, la maca de ropa interior que marca tendencia

Años después de haber posicionado la marca Unique en España, Inglaterra y otros tantos países europeos, fue cuando se devolvió al negocio de la moda y las telas, y junto a su hijo David Abadi creó las marcas Intima Secret y la exitosísima Lili Pink, que se convirtió en la marca de ropa íntima femenina preferida por las jovencitas colombianas y de Suramérica. Hacia 2015 los Abadi le vendieron su exitosa marca Lili Pink al holding panameño Lili Brands, que se convirtió en el único dueño de la marca de ropa íntima, la cual en Colombia explota por franquicia la marca Fast Moda.

Después de dejar a un lado el negocio de la ropa ínterior, Max Abadi siguió de lleno con su marca Unique. En total, los condones que se inventó con un material especial Max Abadi se venden en más de 27 países. Hace pocos años, Unique conquistó el mercado japonés, y su expansión, después de más de 30 años de estar presentes, no se ha detenido. Ahora Max Abadi y sus condones Unique van por Medio Oriente y China, donde están abriendo negocios para seguir siendo la representación colombiana de uno de los mejores preservativos en el mundo.