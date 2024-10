Mujer atacó en Transmilenio a joven por su pinta; "me voy al infierno feliz", le respondieron

.Publicidad.

Una mujer que viajaba en Transmilenio se fue contra joven que usaba falda en Transmilenio, de acuerdo a la mujer ese tipo de actitudes no son de Dios y llegó al extremo de llamar al joven Satanás. El video se viralizó rápidamente en redes sociales.

El hombre no pierde la compostura en ningún momento e intenta explicarle a la señora que no hay nada de malo en su prenda y que incluso en el mes de octubre, mes en el la gente acostumbra a disfrazarse, no es raro ver a una persona del sexo masculino vestida de esta manera.

La señora sigue argumentando que Dios no perdona este tipo de acciones que son pecado y que es imposible engañar al Señor, el joven un poco hastiado de los ataques, pero todavía manteniendo la calma le responde: "Entonces me voy al infierno feliz".

La discusión va subiendo de tono, ya que la señora se pone insistente y el joven se burla de lo que ella dice, por ejemplo le dice que rico el calor del infierno comparado con el frío de Bogotá y le desea de buena fe que ella vaya al cielo y que esté bien.

"Se supone que Dios nos ama a todos por igual", le dice el joven, quien también le explica que vendría de una sesión de fotos. Ella no le cree y lo sigue tildando de homosexual, ante las expresiones de los usuarios de Transmilenio que no pueden creer la actitud tan agresiva de la señora.