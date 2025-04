La furiosa persecución de Trump contra los ilegales es un odio racista igual al de muchos norteamericanos

.Publicidad.

El pereirano John Jairo Lugo llegó a Estados Unidos como ilegal buscando refugio hace más d 30 años y logró el asilo. Lleva décadas dedicado a apoyar a quienes luchan por poder vivir tranquilamente sin persecuciones ni zozobra en Estados Unidos. Lidera la Unidad de Acción Latina en Connecticut una organización con sede en New Haven donde está la prestigiosa Universidad de Yale y que en momentos tan dramáticos como el que viven los 11 millones de inmigrantes ilegales desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia, adquiere una especial importancia.

Es el punto de encuentro para centenares que se acercan a buscar protección, apoyo legal y en muchos casos ayuda humanitaria para simplemente sobrevivir. John Jairo Lugo conoce el problema a fondo porque lo ha vivido en carne propia y aunque mira con sombras el futuro para los inmigrantes en los tiempos de Trump es un luchador incansable para quien la pelea apenas comienzas. El próximo 1 de mayo con las grandes marchas convocadas será el gran pulso como le explica a Juan Manuel Ospina en esta conversación.

..Publicidad..

Juan Manuel Ospina: ¿Cómo caracterizarías las decisiones en materia de inmigración que está tomando Trump? ¿Estamos viviendo una política irracional o hay un cálculo frío detrás?

...Publicidad...

Esto es una administración que es completamente racista, pero que pelaron el cobre. Para mí, que llevo tantos años haciendo este trabajo migratorio, me di cuenta que no es la primera vez que hay estos ataques, pero lo que ahora preocupa es el lenguaje es lo que aún no le preocupa y la forma como ese lenguaje empodera a una masa racista, supremacista blanca en los Estados Unidos y ahí es donde uno se preocupa porque lo que hace es embalentonarlos y ya hay gente que se cree con el derecho de hacer detenciones civiles contra los migrantes.

....Publicidad....

Lea también: La cúpula encargada de encontrarle salida a la crisis con Estados Unidos

Y es un tema de una limpieza étnica, es lo que quiere hacer Trump, porque él mismo es blanco, su esposa es blanca, pero es europea, su abuelo era de Alemania, o sea que el abuelo vino a los Estados Unidos como migrante, fue deportado de Alemania después cuando trató de ingresar a Alemania, fue deportado de Alemania hacia los Estados Unidos y empezó a trabajar con los burdeles en esa época con el trata de mujeres en el tema sexual y después se suena familia que desde sus inicios ha tenido una historia que es terrible.

Juan Manuel Ospina: ¿Estados Unidos siempre ha sido de un racismo resonante?

Sí me ha tocado verlo y sufrirlo, por haber estado también en un sistema carcelario donde pues ahí te humillan y te degradan, entonces sí lo he vivido. El tema es que la diferencia con los gobiernos anteriores es que los gobiernos con anteriores eran muy claros de que esa mano de obra que no la querían, esa gente café o negra como le dicen a los latinos pues no los querían, pero lo necesitaban para cosechar, para la construcción, para la limpieza.

Entonces ahorita ellos eran muy conscientes de que lo necesitaban y por eso no hacía nada o básicamente cuando necesitaban salirse de esa población pues hacia lo que hizo Obama que deportara 3 millones de personas o las políticas de militarización de la frontera para tratar de calmar un poco esa población racista de los Estados Unidos que fue lo que hizo Clinton; pero ahorita mismo este viene con toda, viene con militarización viene con el tema de limpieza étnica y viene con todo un ataque muy racista, muy frontal y es lo que es la lucha que se viene dando ahora no solamente en las calles sino también en las cortes y también a través de los estados porque recuerden que este es un país que es una federación entonces hay muchos estados que no están de acuerdo con las decisiones que se vienen tomando a nivel nacional y han creado políticas a favor de los migrantes como Illinois, California y el estado donde yo vivo que es Connecticut.

Vea aquí le conversación completa: