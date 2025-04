- La victoria de Tennis sobre un negocio de joyería al que no le dejó registrar su nombre

.Publicidad.

Cuando se intentó registrar el nombre Tennis Collection by Eliza una reconocida empresa se opuso. Para Tennis S. A, representante legal Carlos Sebastián Fernández, existía un riesgo sobre el nombre de su línea de ropa. Tennis S. A es un negocio enfocado en ropa y accesorios con un recorrido de casi 50 años. La marca fue fundada en 1976 por Carlos Fernández y José Fernando Jaramillo. La iniciativa comenzó como un taller de confección de ropa en Medellín.

Al taller no le faltó trabajo, en un principio la iniciativa se enfocó en las camisas tipo polo; no obstante, de a poco se amplió el surtido. La dirección quería innovar y estar al día con la moda. El objetivo fue llegar a los clientes jóvenes. Una tienda no era suficiente, Tennis comenzó a abrir nuevos locales. En su punto máximo se alcanzó un total de 100 puntos repartidos entre lugares de venta propios y de franquicia.

Si bien Tennis desde 2019 entró a la ley 1116, más conocida como ley de quiebras. El gerente de ese tiempo, Sebastián Fernández, dio tranquilad a sus empleados y clientes, al afirmar: Tennis seguirá operando con normalidad y en su plan de crecimiento. Nuestra marca sigue más viva que nunca en el mercado.

Cuando se intentó registrar el nombre Tennis Collection by Eliza, los abogados de Tennis S. A sentían un riesgo sobre su firma, no solo cuidan la calidad en sus vestidos. Si bien el nuevo negocio quería entrar al negocio de joyería, collares y pulseras el usar la palabra Tennis lo sentían como posible fuente de confusión entre los clientes, quienes podían hacer asociaciones conscientes o inconscientes entre los negocios, cuando no es el caso son independientes entre sí.

Por la diferencia de opiniones llegó a la escena la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy dirigida por Cielo Rusinque. La Superindustria una vez escuchó a las partes tomó una decisión.

La entidad de gobierno, en primera instancia, determinó que sí existía un riesgo de malentendidos, en efecto, se negó el registro de la marca Tennis Collection by Eliza.

