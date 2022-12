.Publicidad.

Mauricio López es un creador de contenido bastante reconocido en México. En Tiktok, plataforma predilecta del influencer, cuenta con más de 8 millones de seguidores. Sus videos se han caracterizado por evidenciar las torpezas que suele cometer.

Está vez se hizo tendencia por una anécdota que involucra a Colombia. El mexicano compartió que en las próximas semanas viajarán al país de la tricolor como parte de sus vacaciones familiares y visitarán 3 ciudades Bogotá, Medellín y Cartagena.

De acuerdo a su relato, tenía que reservar un yate con el que pretendían recorrer el mar de las playas colombianas, sin embargo, cometió una enorme equivocación que le costó un ojo de la cara.

“Me asignaron solamente una cosita y claramente la embarré. Me dijeron que debía reservar un barco para pasear. Pensé que era realmente sencillo, me pasaron el contacto y solamente debía mandar un mensaje con la fecha”, inició diciendo el tiktoker.

Pero resulta que Mau López como es más conocido, terminó confundiendo las fechas, por lo que lo reservo para los días que estarían en la ciudad de la eterna primavera, olvidando que esta no tiene mar.

“Mi mamá me escribe y me dice: ‘Mau, reservaste el barco para las fechas que vamos a estar en Medellín, y en Medellín no hay mar. No nos quieren devolver el dinero’”.

El tiktoker para salvarse de la metida de pata que cometió y le costó 11 millones de pesos, le dijo a su mamá que el cantante Maluma tenía la culpa “Yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre sube el mar. No es mi culpa”.

En otro video aseguró que está cantidad de dinero terminó costeando su mamá y que no se sentía preparado para visitar Colombia después de lo sucedido.