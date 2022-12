Después de que se confirmó que Luis Díaz sería baja del Liverpool durante los próximos tres meses por una recaída que tuvo en su lesión de rodilla, Jurgen Klopp no se quedó con las manos cruzadas y le pidió a las directivas que ficharan a un prometedor jugador neerlandés. En este momento, la posición de extremo izquierdo está tambaleando en el club; y por eso, el DT pidió la contratación del jugador cuanto antes.

El futbolista es cuestión es Cody Gakpo, el jugador del PSV Eindhoven que tuvo un mundial para el recuerdo. El delantero no solo logró anotar tres goles en la cita orbital, sino que se convirtió en uno de los referentes de la selección de Países Bajos; y con 23 años, ya pinta como promesa del fútbol internacional.

| Vea también: Le está yendo mejor como exfutbolista: el apartamentazo que Fredy Guarín tiene en Miami

Las condiciones del contrato las dio el experto en fichajes, Fabrizio Romano. Según su información, el jugador neerlandés fue contratado por 37 millones de euros mas complementos, lo que dio un valor total de 50 millones. La duración del contrato aun no se conoce; pero se espera que sea hasta el años 2027.

"Liverpool ha fichado a Cody Gakpo procedente del PSV Eindhoven (...) el club pagará £ 37 millones más complementos, hasta un paquete potencial de £ 50 millones." escribió en su twitter.

🚨 OFFICIAL: Liverpool have signed Cody Gakpo from PSV Eindhoven, the deal has been signed tonight between clubs. #LFC

Gakpo will sign long-term deal later this week as contract is fully agreed too.

Liverpool will pay £37m plus add-ons, up to £50m potential package. pic.twitter.com/JFSKL6zQKH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2022