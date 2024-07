María Corina Machado, La Libertadora, ya ganó por unanimidad

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Sí, tal como lo oyen. Sé que suena un tanto extraño pero es así. María Corina Machado ya ganó las elecciones de Venezuela por unanimidad. Algunos pensarán que estoy intentando alguna hipérbole, alguna figura de la exageración como recurso de la escritura, pero no.

Hay quienes han aceptado el juego de las encuestas, el ritual de los testigos internacionales, la discusión sobre si la dictadura aún conserva bases sociales, o la discusión, aún más vacua, de si María Corina solo representa a los ricos tradicionales de Caracas, como si no hubieran visto los mares de personas humildes desbordando las carreteras y las calles de todo el país. Es decir, hay quienes caen en el error de mirar las elecciones de Venezuela como si se tratara de unas elecciones electorales. Las elecciones venezolanas no son unas elecciones electorales sino unas elecciones de liberación nacional. Las elecciones venezolanas no son unas elecciones como las de otros países, como las que estamos acostumbrados a ver, las elecciones venezolanas son las elecciones de liberación de su patria.

..Publicidad..

Hace un año escribí la columna "María Corina Machado: La Libertadora” sobre la tesis de que, una vez saliera elegida vencedora en las primarias, a María Corina no deberíamos verla como la candidata sino como La Libertadora. Lo afirmé exactamente porque Venezuela no está frente a unas elecciones normales, rutinarias, de país democrático, sino frente a la más heroica de las batallas de la lucha contra la dictadura.

...Publicidad...

María Corina no encarna la encarnación de un candidato, de hecho ella no es la candidata, ni encarna tampoco la representación de un partido, ni de una ideología, ni siquiera de un proyecto de poder. María Corina encarna la decisión de libertad de un pueblo, el sentimiento de reencuentro, de reunión, de familia. El sentimiento de feminidad, de hogar, de madre, que todos necesitamos, comenzando por los hombres. El sentimiento de redención, de liberación. Por eso es una lucha de liberación y no de elección. Por eso Venezuela está escribiendo la historia y no una campaña electoral.

....Publicidad....

Por eso estamos asistiendo a algo tan nuevo y tan extraordinario, a algo tan histórico. Yo nunca había visto que la batalla definitiva en una lucha de liberación nacional se librara en las urnas y no en las trincheras o en las barricadas.

Asistimos a la primera victoria exclusivamente cívica en una lucha de liberación nacional contra una dictadura en América Latina

Estamos asistiendo a la primera victoria exclusivamente cívica en una lucha de liberación nacional contra una dictadura en América Latina. Este es el verdadero significado histórico de La Libertadora y de la lucha de su pueblo.

En las elecciones de Venezuela no hay un solo voto válido por el dictador Maduro, comenzando por el de él. En el más estricto sentido de la democracia no puede existir un solo voto válido por el dictador de una dictadura. Ningún gobierno democrático del mundo podrá reconocerle un voto válido al dictador. Ningún ser humano de bien le reconocerá un milímetro de legitimidad a la dictadura.

Los demócratas no estamos esperando escrutinios, estamos esperando libertad, reconocimiento y victoria. Es la primera vez en la historia que un pueblo y su libertadora ganan las elecciones por unanimidad.

En la larga travesía del desierto hacia la Tierra Prometida, que duró cuarenta años, la batalla definitiva del pueblo hebreo consistió en cruzar el Jordán. Después vinieron más batallas, las necesarias, las finales, fueron duras pero la victoria estaba ya dada. El pueblo venezolano, en su larga travesía de veinticinco años, ya atravesó su Jordán. También vendrán otras batallas, las que faltan, las necesarias, pero la Venezuela prometida de libertad y reencuentro también está ya dada.