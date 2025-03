La destrucción de la salud es pura maldad

Se les dijo en todos los tonos: esto no pueden hacerlo pelea política, con la salud no se juega, esto termina en enfermos y muertos. ¿Por qué no quisieron entender?

Hablar de maldad en las polémicas políticas puede sonar todo lo extraño que se quiera, entre otras cosas porque a la política le ha dado por huirle a los temas morales. Al punto que hay curubitos donde se ve como de muy mal gusto meterle moral a la discusión política —y ni se diga lo mal que les suena meterle moral al ejercicio del poder—.



Para dolor de todos, explotó la crisis del sistema de salud. Ver las filas de personas que pierden las horas y las noches enteras a la espera de los medicamentos que necesitan es el desastre que Petro se empeñó en llevar adelante contra todas las advertencias y aún contra los ruegos que se le hicieron.



Nada sirvió. Ni las cifras de los expertos, ni las estadísticas del 93 % de cobertura, ni la buena calificación en el ranking internacional, ni siquiera las buenas experiencias que él y su familia y los dirigentes del Pacto Histórico y las familias de los dirigentes del Pacto Histórico han tenido cuando acuden cada rato al sistema de salud. No hubo argumento que los convenciera de la barbaridad que estaban cometiendo.



Por eso hablo de maldad. Porque ningún instrumento de la razón fue suficiente. Ni los argumentos, ni las cifras, ni los testimonios, ni las normas, ni la historia, ni la ciencia, ni la experiencia dieron abasto.



Carreta que haya sido por ideología. Dizque por fundamentalismo ideológico dicen sus amigos para defenderlo de alguna manera. Carreta. ¿Fundamentalismo ideológico de cuál ideología? Que los ricos contra los pobres más los codiciosos contra el carpintero porque los negociantes de los medicamentos que son como el rico Epulón mientras él advirtió el Chu Chu Chú y ahora tendrá que allanarlos porque había una insulina escondida que terminó siendo para la tiroides pero eso sí la culpa nunca es mía siempre la culpa es de ustedes que son los asesinos del pueblo menos yo.

¿Eso es ideología? Carreta. Eso es como confundir la comida con el vómito



Por eso digo que allí lo que hay es maldad. Porque son muy malas personas. Es que no hay otra explicación.



Si todas las razones del mundo no sirvieron. Si lo de las ideologías es pura carreta. ¿Entonces que queda?



El resentimiento, los complejos, el odio, la venganza, la megalomanía, los vicios, los guayabos, la terquedad, la mala condición humana.



Con toda seguridad seguirán exponiéndose los textos y los mamotretos; seguirán escuchándose las voces de los técnicos y los profesionales reclamando sus razones; seguirán oyéndose los clamores de los implorantes de salud. También oiremos el llanto de los deudos y tronará el silencio de los muertos.



¿Cómo fue que no entendieron? Se les dijo en todos los tonos: esto no pueden convertirlo en una pelea política, con la salud no se juega, esto termina pagándolo la sociedad en enfermos y en muertos. ¿Por qué no lo quisieron entender?



Por maldad. No me vengan con cuentos. Por pura maldad.

