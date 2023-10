María Corina Machado: La Libertadora.

No es el momento de la “oposición”. Llegó la hora de la liberación de Venezuela. Y ya encontró quien la lidere

Venezuela no necesita una oposición sino una liberación. Para ello resultaba imprescindible encontrar a quien la liderara… y ya la encontró.

Tan claro como comprender que no hay nación que salga de una dictadura asesina y corrupta haciendo aeróbicos de oposición política.

A una dictadura asesina y corrupta no queda otro camino que enfrentarla y derrotarla.

Para eso se necesitaba un liderazgo de otra jerarquía. De otra jerarquía política, claro. Pero sobre todo de otra jerarquía humana.

Permítanme aquí un pequeño paréntesis. Pongámonos de acuerdo en algo:

- Supongo que por más que los gringos se reúnan con el gobierno de Nicolás Maduro para adelantar su muy particular forma de hacer apuestas geopolíticas y por más que Gustavo Petro tenga tanta intimidad ideológica y estratégica con el régimen de Miraflores y por más que los aliados de la Paz Total de Gustavo Petro -léase las Farc de todas las versiones y los clanes y carteles de todos colores- sean todos ellos los consentidísimos escuderos de la dictadura, no deja de ser, por ello, la venezolana, una dictadura asesina y corrupta.

María Corina Machado es, a todas luces, esa líder de jerarquía humana y política. Uno la ve: lo que hace y lo que dice. Cómo rompe los cercos de la dictadura y cómo la abraza su pueblo. Uno la ve que ella, más que representar a su pueblo, lo encarna. Por eso digo que María Corina Machado es La Libertadora. Porque lo encarna y lo va a conducir a la libertad. Porque ella sí entendió humana y políticamente que su momento histórico no podía extraviarse en las falsas discusiones entre izquierdas y derechas sino que había que encumbrarse a las coordenadas de la libertad contra la tiranía y al enfrentamiento eterno de la luz contra la oscuridad y del bien contra el mal. Esas son las verdaderas fuerzas que marcan la verdadera disputa.

Cuando pasen los meses que faltan y María Corina derrote, por fin, a esa dictadura asesina y corrupta, su gesta ocupará un lugar privilegiado en la historia, al lado del otro grande de su tierra.

Necesitamos la victoria de María Corina. Los colombianos la necesitamos tanto como los venezolanos. La necesitamos como al aire para salvar nuestra democracia.

Mientras no derrotemos a la dictadura venezolana, la democracia colombiana estará estratégicamente amenazada.

No nos equivoquemos, no sigamos cayendo ni en la indiferencia ni en la insolidaridad: Mientras no derrotemos a la dictadura venezolana, la democracia colombiana estará estratégicamente amenazada.

—¿Ustedes creen que la milicianización de las Farc y los clanes y los carteles y las Primeras Líneas y las Guardias de todo tipo, hubiera llegado adonde ha llegado sin la complicidad de la dictadura venezolana?

—¿Ustedes creen que los colombianos podremos alcanzar la seguridad y la paz mientras los criminales tengan en Venezuela aquel santuario intocable desde donde preparan los ataques contra nuestra sociedad?

Las organizaciones ilícitas colombianas han planificado desde suelo venezolano miles de crímenes contra Colombia. La dictadura venezolana es para nosotros lo que las milicias de Hamas para Israel. A la vez que la dictadura de Nicolás Maduro tiraniza al pueblo venezolano de la misma manera que las milicias de Hamas tiranizan al pueblo palestino.

—¿Ustedes creen que Gustavo Petro y el Pacto Histórico hubieran podido paralizarnos y vandalizarnos durante los dos meses de 2021 si no hubieran contado con el soporte conspirativo y financiero de la dictadura venezolana?

—¿Ustedes creen que Gustavo Petro y el Pacto Histórico hubieran podido capturar la Presidencia de la República sin el apoyo conspirativo, logístico y financiero de la dictadura venezolana y de todos sus aliados del eje internacional contra las democracias?

Por todas estas reflexiones es que me parece multiplicar la solidaridad efectiva de la sociedad colombiana con María Corina y con sus luchas.

El registro que hacen los medios de comunicación sobre María Corina es muy marginal. Injusta y equivocadamente marginal.

Este mes de octubre hay elecciones en Colombia, Argentina y Venezuela. Elecciones de diferentes rangos y alcances pero elecciones todas muy importantes. Sobre todas ellas hay cubrimientos destacados, menos sobre las de Venezuela.

A veces uno ve que los medios registran cosas de la “oposición” venezolana. De la oposición, así en genérico, como si todo fuera igual. Como si no fuera evidente que el pueblo venezolano ya decidió por María Corina. Como si no hubiéramos aprendido del inmenso mal que han causado todo tipo de egos, corrupciones y traiciones que han ocurrido en la “oposición” venezolana.

Desde el punto de vista de la defensa estratégica de la democracia, de todas las elecciones de este mes, la elección más importante para los colombianos será la elección de María Corina Machado como la candidata definitiva que tendrá la misión de derrotar a la dictadura. Más que una candidatura, lo que María Corina estará sellando es su liderazgo indiscutible. Su liderazgo misional libertador.

No es el momento de la “oposición”. Llegó la hora de la liberación de Venezuela.

María Corina Machado: La Libertadora.