Marbelle fue clara sobre los rumores de la segunda temporada de Amor Sincero; bajo de la nube a muchos

En Colombia hemos tenido la oportunidad de disfrutar de varias bionovelas. Algunas de ellas han tenido una gran recepción por parte del público, de hecho, esto ha ocurrido con la mayoría de estos formatos. Entre estas producciones nos encontramos con Amor Sincero, la historia de la cantante de "Collar de perlas finas". Esta novela fue sin duda un tremendo éxito y muchos quedaron encantados con aquellos datos desconocidos de la vida de Marbelle. Ahora bien, muchos quedaron antojados de poder conocer más y más de la mujer. Sin embargo, hace poco la artista habló sobre este tema y dejó a más de uno aburrido.

Marbelle confesó si habrá o no una segunda temporada de Amor Sincero

Además de brillar como cantante, la mujer también se ha destacado con sus shows musicales y apariciones en la pantalla chica. Por varios años, fue una figura espléndida de la música popular en Colombia. Todo esto, hizo que muchos quisieran conocer su historia en la televisión y fue así como en el año 2010 se estrenó Amor Sincero. Esta historia se convirtió en un gran éxito nacional y pocos se desconectaron de esta historia. Pero como toda buena parte, las personas esperan que llegue una segunda y lo han esperado por varios años. Claro que no se sabe con certeza si esto llegaría a pasar.

Sin embargo, fue la misma cantante quien habló sobre este tema y dejó a más de uno aburrido. Marbelle comentó que son muchas las personas que le preguntan seguido sobre este tema. Muchos esperan que haya una segunda temporada, aunque la verdad, parece que esto no ocurrirá. Es que para la cantante no es una buena idea que haya una segunda parte; para ella, las segundas partes no son tan buenas, claro que para esta regla, hay varias excepciones. Claro que la mujer asegura que no le molesta su idea de que lleven su vida a la pantalla.

Pese a que por ahora la idea está descartada, no sería descabellado que hubiese más adelante una nueva temporada. Por lo pronto, a Marbelle la veremos nuevamente como jurado de La Descarga de Caracol Televisión.

Vea también: