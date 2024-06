Los negocios que se le han quebrado a Ramiro Meneses; no solo fue su local de perritos calientes

.Publicidad.

Ramiro Meneses es sin duda alguna, uno de los actores más queridos por el público colombiano. Su increíble carrera, le ha permitido ganarse el cariño de los televidentes y aunque pasan los años, su talento no cambia. Además, su último papel lo terminó de consagrar como una leyenda de la actuación en el país. Claro que el paisa ha intentado incursionar en otros negocios y lo ha hecho en reiteradas ocasiones. Tras ser el ganador de MasterChef Celebrity, el actor decidió darle vida a un nuevo proyecto culinario. Fue así como inició su restaurante llamado Perro HP, el cual no tuvo buenos resultados, aunque no ha sido el único.

Perro HP y otros negocios de Ramiro Meneses que quebraron

Para nadie es un secreto que el negocio de perritos calientes de cangrejo y más, era una idea extravagante. Además, era una propuesta arriesgada, al cambiar el concepto de este popular plato de comida rápida. Finalmente el negocio Perro HP no generó las ganancias esperadas, lo que obligó a Ramiro Meneses a no seguir adelante con su restaurante. Sin embargo, hace poco en entrevista con Tropicana, el paisa reveló que no es la primera vez que le ocurre algo así con un negocio. Al parecer, el paisa ya tuvo otros dos negocios de comida, los cuales tuvieron el mismo desenlace que el negocio de perros calientes.

La exitosa producción internacional que llega a Canal Capital; buscan triunfar con su nueva propuesta

El primero de ellos se llamó La luna y la aceituna, eso sí, el actor no habló sobre este proyecto. Posteriormente nombró Al gratín, un lugar en el que los platos ofrecidos estaban completamente gratinados. Aunque este sí llegó a ser popular en algún momento, parece que su popularidad finalizó. Cuenta Ramiro Meneses que al estar ubicado en un sector universitario, las personas estaban buscando otro tipo de productos. Según el paisa, lo que se mueve en esos entornos es la cerveza y no la comida gratinada. Aún así, el actor asegura haberse divertido, además de aprender bastante de cada experiencia.

Lo cierto es que, aunque al hombre no le ha ido muy bien con sus negocios, si es una tremendo chef. Es que haber sido el ganador del reality del Canal RCN, es una hazaña tremenda. Incluso, estas habilidades las ha sabido explotar en diferentes invitaciones y proyectos que ha tenido. Sin duda alguna, Ramiro Meneses es un crack en los sets y en la cocina.

