Ella es la famosa cantante con quien Alejandro Estrada estaría dándose una nueva oportunidad en el amor

Son muchos los rumores que han surgido respecto a Alejandro Estrada y Nataly Umaña. Mucho se dice con respecto a que pasará o si ambos ya se encuentran envueltos en otra relación. De hecho, al actor lo han tratado de involucrar con varias figuras. En el Canal RCN aseguraron que el hombre ya estaría teniendo algún tipo de romance con una persona del canal. Sin embargo, parece que esto son solo rumores y nada más que eso. Aunque recientemente, al hombre se le llegó a relacionar con una cantante y al parecer hay interacción entre ambos en redes sociales. Se trata de NATYASH, una artista relativamente nueva.

¿Alejandro Estrada se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor? esta es la verdad

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, han sido muchos los rumores sobre una relación nueva por parte del actor. Sin embargo, en todos los casos es imposible asegurarlo, pues no hay un sustento sólido al respecto. Pese a esto, Lo sé todo compartió hace poco que Alejandro Estrada si estaría de amores con una cantante. Incluso, hace poco en una entrevista hablaron con Natyash al respecto y no quiso decir mucho al respecto. Aunque dejó la incógnita, su peculiar respuesta dejó a más de uno pensando al respecto. Pero esto no es todo, pues incluso la mujer aseguró sentirse lista para darse otra oportunidad en el amor.

Ahora bien, ambos también han llegado a tener interacción en redes sociales, por los que los rumores crecen y crecen. Pero la cereza del pastel se dio con una foto donde ambos aparecen juntos. Aunque para muchos fue algo muy concreto y que confirmaba su relación, el mismo actor fue quien desmintió todo. En la misma publicación de Lo sé todo, comentó que lo de ambos no era más que una amistad. Además, agregó que Natyash es un nuevo talento de la agencia del actor. Siendo así las cosas, la relación que ambos mantienen es netamente laboral y no una relación como se venía especulando.

No es la primera vez que ocurre esto en los últimos meses. De hecho al actor se le ha relacionado con muchas mujeres recientemente y finalmente no pasó nada. Sin duda alguna, el hombre es todo un caballero y respetuoso con el tema. Es probable que lo veamos un tiempo soltero y disfrutando de esta nueva etapa de su vida.

