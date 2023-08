Luz Amparo Álvarez, la jurado de Yo me llamo que se cansó de Amparo Grisales

La humorista antioqueña está dedicada a sus negocios, rechazó propuesta de MasterChef y espera no volver a depender de ningún canal

En 2018, Luz Amparo Álvarez se cansó de la televisión. Eso de encasillarse en el papel de jurado eterno de un programa de concurso de imitaciones, simplemente no ya no le cuadraba. Quería ser dueña de su tiempo. Así que, con su esposo, creó la empresa Banda Sonora en donde presenta espectáculos en vivo haciendo lo que más le gusta: imitar.

Además de sus shows tiene un negocio particular enfocado en cosméticos y maquillaje con la marca Pasarela, pues a esta antioqueña, si algo la define es su recursividad. Es hija de Mariana, una mujer nacida en Medellín de belleza excepcional que quería ser monja. Su papá, Francisco, tenía una enfermedad que afectaba directamente su motricidad. Se enamoraron y en 1972 nació Luz Amparo.

Uno de los momentos más tensos entre las jurados estrellas de Yo me llamo

La señora Mariana le heredó a su hija Luz Amparo el amor por la música, sobre todo la balada romántica y en su casa se escuchaban las canciones de Amanda Miguel, Paloma San Basilio y Yuri. Siempre fue la luz de su hogar y empezó a imitar de manera natural como si lo tuviera en la sangre, como si fuera una extensión de su vida, pero la música siempre fue lo primero.

Estudió teoría musical y aprendió a manejar su voz como si fuera un instrumento. Sin embargo, sabía que con el canto no se ganaría el pan. Por eso, se hizo famosa en todo el país cuando en 1996 arrancó con La Zaranda de RCN, el programa de radio que sería rival de La Luciérnaga de Caracol Radio.

Con su Grupo Virus hacía humor musical, participó en Sábados Felices y en una sección de humor en NTC. Sin embargo, fue en la Banda Francotiradores donde se convirtió en un fenómeno. Posteriormente, el país la conoció por su papel como jurado en Yo me llamo.

Desde que arrancó el programa de Caracol Televisión, Luz Amparo fue de las más destacadas. El Canal confió en ella para las primeras temporadas de Yo Me Llamo y gracias a esto, la reconocían en cualquier parte.

La confianza en su trabajo era tal que, incluso, fue la Jurado principal cuando Amparo Grisales no estuvo en la cuarta temporada. Sin embargo, la diva regresó para la edición de 2017 y Luz Amparo salió del reality para nunca más volver.

¿Por qué Caracol Televisión no volvió a tener en cuenta a la imitadora estrella? En varias ocasiones, Luz Amparo ha dicho que no terminó muy bien su relación con Amparo Grisales y eso habría influido para no regresar al programa.

Alguna vez dijo: "nuestra diva no me quiere" y quizá, esa circunstancia pudo haberla hecho desistir de regresar a trabajar en Yo Me Llamo y dedicarse entonces de lleno a sus negocios y sacar adelante su show llamado Que Dios nos ampare.

Desde entonces, sigue de gira como un clásico imparable y dándose el lujo de rechazar respuestas de la televisión como fue en el caso de MasterChef donde no sólo no la convenció la oferta económica, sino que también se da el lujo de hacer lo que le gusta porque eso de la exposición mediática es mejor dejárselo a divas como a Amparo Grisales.

