¿Por qué Caracol no volvió a llamar a Luz Amparo Álvarez para Yo Me llamo?

Después de Amparo Grisales, la diva por excelencia de la televisión colombiana, la jurado más reconocida de Yo Me Llamo era Luz Amparo Álvarez. La reina de la imitación en Colombia era la ideal para ser jurado de un reality precisamente de imitadores, y sus criterios y experiencia en técnica vocal la convertían probablemente en la más sensata a la hora de dar sus opiniones.

Caracol confió en ella para las primeras temporadas de Yo Me Llamo y gracias a esto se hizo conocida en todo el país. Era tal la confianza que le tenían que incluso fue la jurado principal cuando Amparo no estuvo en la cuarta temporada. Sin embargo, Amparo volvió para la edición 2017 y Luz Amparo salió del reality para nunca más volver.

¿Por qué Caracol nunca volvió a tener en cuenta a la imitadora? En varias ocasiones ella ha dicho que no terminó muy bien su relación con Amparo Grisales, y eso habría influido para que no regresara al programa. Alguna vez dijo "nuestra diva no me quiere", y eso pudo haberla hecho desistir de regresar a trabajar en Yo Me Llamo. Su puesto fue reemplazado por Cesar Escola, otro experto en música que además siempre estuvo ligado al mundo de la televisión.

Mientras que Yo Me Llamo ya va en su octava temporada tanto ella ha seguido con sus proyectos personales, shows de imitaciones y de comedia con los que, hasta antes de la pandemia, llenaba teatros e incluso dirigiendo el Teatro Astor Plaza.

