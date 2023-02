¿No que todo era natural? Los supuestos retoquitos a los que Shakira se ha sometido

.Publicidad.

En las últimas semanas, una de las colaboraciones que más expectativas había provocado era la protagonizada por Karol G y Shakira. Después de su lanzamiento y su posterior éxito muchos se han preguntado cómo fue tanto la preparación musical de la canción, como los aspectos físicos en los que trabajaron las cantantes para verse “Triple M”.

En el mundo de la farándula, los procedimientos estéticos han dejado de ser un tabú y cada vez son más las artistas que aceptan con orgullo sus cirugías. Recientemente, el portal español de moda y belleza Vanitatis, reveló que Shakira en los últimos años se ha sometido a algunos procedimientos para seguir luciendo radiante, el último de ellos fue para la grabación de ‘TQG’.

De acuerdo al informe del portal español, la barranquillera asiste con frecuencia a una exclusiva clínica de Barcelona especializada en tratamientos estéticos. y al parecer, es tan perfeccionista con los cambios en su cuerpo que es ella misma quien decide cómo y qué quiere hacerse.

Shakira se habría realizado un aumento de labios para su lanzamiento de la colaboración junto a Karol G. Si bien aseguran que no es la primera vez que Shakira se somete a este tipo de procedimientos, este último fue el más potente. Además no se trataría de un relleno, si no de un tratamiento.

Según reveló el portal, la cantante de ‘Monotonía’ dirige ella misma sus procedimientos “Cuando estás con la aguja te dice: 'Ponme 0,2 de toxina aquí', y te señala el punto exacto. ‘Ponme 0,5 de ácido allí’, y te indica otro punto exacto. Conoce su cara a la perfección y dirige al personal”.

Aunque han existido fuertes rumores sobre una rinoplastia, la clínica de Barcelona dijo a Vanitatis que no pueden asegurar que esto es cierto, pero que sí pueden revelar que Shakira se inyecta el rostro para mantener la piel firme y con un aspecto joven.