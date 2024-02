Los secretos que ocultan los participantes de La Casa de los Famosos; un reciente eliminado los reveló

.Publicidad.

Los dramas crecen y crecen actualmente en La Casa de los Famosos. Hay nuevas alianzas, nuevas peleas y cada participante está empezando a mostrar otra actitud en el reality. Esto por supuesto ha empezado a hacer mucho más emocionante la competencia. Sin embargo, no todos saben realmente lo que sucede dentro de cada lugar de los sets de este programa. Sin embargo, el más reciente eliminado de La Casa de los Famosos reveló varios de los secretos que hay dentro y que poco conocen. Estamos hablando de Johana Velandia, a quien entrevistamos para saber más de su experiencia y de lo que ocurre en el programa.

Los secretos que nos reveló Johana Velandia, la participante eliminada de La Casa de los Famosos

Su salida la tomó por sorpresa, dentro del programa no esperaban que ella fuese a ser la eliminada. Muchos le decían que no empacara maletas pero ella sabía que todo podría pasar. Tras su salida, la mujer estuvo en entrevista con Las2orillas y nos contó varios detalles sobre La Casa de los Famosos. Si bien su participación no fue tan larga, tuvo la oportunidad de entablar varias amistades y ser cercana a algunos de sus compañeros. Esto no quiere decir que haya sido muy sencillo para ella, era algo retador debido a todo lo que implica estar allí. Aunque hubo un hecho muy curioso y fue su despedida, pues todos se despidieron de ella, menos Martha Isabel Bolaños.

Su relación dentro del reality no fue mala, tampoco era la mejor, pero se conocían y había respeto entre ambas. Pero todo cambió, cuando ella vio otra faceta de la actriz que la llevó a nominarla como la primera sentenciada de la semana. Ahora bien, por otro lado, la comediante nos reveló que para ella Juanda es uno de los participantes más guapos. Incluso cree que son varias las mujeres que están locas por él dentro de La Casa de los Famosos. Adicionalmente comentó que para ella, Pantera y Culotauro eran dos de los más graciosos del reality.

Para ella, los finalistas del reality podrían ser Sandra Muñoz, Melfi e incluso Culotauro. Eso sí, aseguró que quienes se fueran en contra de Omar Murillo y Martha Isabel Bolaños, saldrían perdiendo. Adicionalmente, la mujer comentó algunos secretos por los que no se pueden perder La Casa de los Famosos. Esto los podrá ver en la entrevista completa con Johana Velandia, reciente eliminada del reality.

