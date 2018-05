¿Los políticos de Caldas quieren dejar a las universidades públicas sin plata?

El día de ayer la comisión segunda del Consejo de Manizales votó a favor de la ponencia negativa del Proyecto de Ampliación de la Estampilla Universitaria, lo cual afecta de manera directa la financiación de la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional sede Manizales. En esa comisión la bancada liberal, liderada por el concejal Víctor Cortés, presentó argumentos que desconocen la importancia de las instituciones de educación superior públicas y su relación con la sociedad caldense.

El concejal argumenta que dichas instituciones no son merecedoras del recurso dado que, según él, estas no retribuyen al municipio los recursos recibidos.

¿Cómo así?

Las universidades públicas tienen un impacto profundo en la sociedad, el ejercicio de la educación busca potenciar el pensamiento crítico, fortalecer las competencias ciudadanas, consolidar el tejido social y la comunidad, es el lugar donde se forjan profesionales y seres humanos íntegros y capaces de tomar mejores decisiones que la de ayer en el Concejo de Manizales. En este sentido, la universidad se convierte en la solidificación de las bases humanas, sociales y políticas de las personas. Lo anterior claramente hace a ambas universidades merecedoras de este recurso.

La ponencia dice no al proyecto de acuerdo 108 por el cual se modifica el acuerdo 0798 del 2012. Este acuerdo por medio de la ordenanza No. 816 de 2017 faculta a los concejos municipales, para que mediante acuerdo municipal, hagan obligatorio el uso de la estampilla cuya emisión se ordena con destino a las Universidades de Caldas y la Universidad Nacional sede Manizales. En la práctica, el Concejo de Manizales le está diciendo a las universidades que no son merecedoras de la prórroga y ampliación de la estampilla hasta el año 2037 y hasta por la suma de 300 mil millones de pesos, tal y como lo plantea la Ley 1869 de 2017.

Además, menciona el concejal Cortés que “en los primeros días del mes de junio estaré presentando el proyecto de acuerdo que busca acabar con la vigencia del acuerdo por decaimiento de la norma que permite el cobro de la estampilla Universidad de Caldas – Universidad Nacional”.

Vergüenza que se pretenda eliminar un recurso en dos universidades que tienen déficit presupuestales enormes. No se puede pensar en IES públicas de alta calidad cuando la actitud de nuestros políticos es la de aumentar el problema financiero de las universidades. Preocupante también que el rector Alejandro Ceballos no asistiera a la ponencia el día de ayer. Comienza mal un rector que no participa de un espació que representa un recurso millonario para la universidad.

Como bien lo expresa el concejal Cortés es en los primeros días del mes de Junio que se presentará el proyecto de acuerdo. Invitamos a toda la ciudadanía a movilizarnos en contra de esta propuesta, en especial hacemos un llamado a la comunidad de la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional sede Manizales, a que salgamos a las calles a exigir un recurso que ha sido nuestro y que debe seguir siendo de todos los estudiantes, docentes y trabajadores de las IES públicas caldenses.

El día de mañana, 30 de mayo de 2018, no movilizaremos desde la sede central de la Universidad de Caldas desde las 08:30 hasta las instalaciones del Concejo municipal en el centro de la ciudad de Manizales.

* Acompañaron la construcción del documento Mateo Girado Valencia, estudiante de Sociología, y Omar Pacheco, estudiante de Antropología.

