- Los líos de la Alcaldía para comprar los predios que necesita para construir el Transmicable en Ciudad Bolívar

El proyecto estaba previsto para arrancar en febrero de 2025, pero los negocios con los dueños de algunas casas han retrasado la obra que iniciará el próximo octubre

El proyecto TransMicable Potosí es una de las apuestas más importantes que tiene la Alcaldía de Bogotá para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar y parte de la población del municipio de Soacha (Cundinamarca).

TransMicable Potosí tendrá una longitud de 3,3 kilómetros y conectará sectores de difícil acceso con el sistema integrado de transporte público de la ciudad. El novedoso proyecto beneficiará a 1,6 millones de personas de Ciudad Bolívar y Soacha.

El proyecto contempla la construcción de cuatro estacione. La primera de ellas estará ubicada en el portal sur de Transmilenio. Otra más, en el sector de Tres Reyes, barrio Santa Viviana y Potosí. Además, contará con 24 pilonas, un puente peatonal, 13.000 metros cuadrados de espacio público, 172 cabinas con capacidad para transportar 10 personas en cada una de ellas; es decir, unos 4.000 pasajeros por hora y 32.500 usuarios por día.

La inversión estimada es de $570.800 millones, incluyendo la interventoría. De acuerdo con lo manifestado por el Director General de Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano Pérez, para la realización de las obras se requiere la compra de 396 predios por un valor de $153.026 millones.

Al comienzo de la administración del Alcalde Carlos Fernando Galán en 2024, tan sólo para el 25% de los predios era posible adelantar un proceso de compra directa a sus propietarios, teniendo en cuenta que debían cumplirse requerimientos de saneamiento técnico y jurídico. Desde entonces, la Alcaldía ha logrado la adquisición de 128 predios del total de los necesarios, con un área disponible de 49%, así las cosas, en octubre de este año podrían iniciar las obras, dependiendo de la cantidad de predios adquiridos necesarios para garantizar la ejecución continua del proyecto.

El objetivo es contar con los 396 predios hacia el primer semestre de 2027. Sin embargo, las obras podrían iniciar sin contar con la totalidad de los predios, lo que permitiría dar continuidad a la construcción del TransMicable de Potosí para la integración de la localidad de Ciudad Bolívar y mejorar la movilidad.

Para hacer realidad el proceso de compra de predios, la Alcaldía de Bogotá ha contado con la participación de varias entidades como la Secretaría Distrital de Hábitat, la Caja de Vivienda Popular, Catastro Distrital, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo) y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá.

Adicionalmente el IDU, durante un periodo de año y medio, ha acompañado el rediseño de los equipamientos y las intervenciones asociadas al proyecto del Cable, con el fin de reducir las afectaciones y garantizar que sólo se realicen las acciones necesarias para la construcción integral del TransMicable de Potosí.

Este proyecto fue adjudicado el pasado 14 de diciembre de 2023, al término de la Administración de la exalcaldesa Claudia López a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a la Unión Temporal Ciudad Aérea. La realización de los estudios, diseños y la construcción de las obras tendrá una inversión de $529.532 millones, mientras que la interventoría tendrá un valor de $41.267 millones.

El Gerente General de Doppelmayer Colombia S.A.S, Alejandro Zambrano, en su momento dijo que la construcción del TransMicable de Potosí comenzaría en febrero de 2025. Sin embargo, hasta ahora ha pasado más de un año y las obras no han empezado. Al parecer, por las demoras en la compra de predios que se requieren para el avance de las obras.

La obra generará más de 2.500 empleos directos e indirectos. Estos mismos contratistas son quienes se encargarán durante 10 meses del mantenimiento del Cable y suministrarán los repuestos que se necesiten durante dicho periodo.

Mientras arranca la construcción del cable de Potosí en la Localidad de Ciudad Bolívar, la empresa austríaca Doppelmayr Colombia S.A.S: se encuentra desarrollando la construcción del TransMicable de San Cristóbal al suroriente de la Bogotá, el cual inicio en 2024 y cuyo contrato también se entregó en la Alcaldía del Claudia López. Su construcción, por parte de Doppelmayr Colombia S.A.S., está a punto de terminarse y ya están haciendo pruebas con las cabinas, en diciembre de este año entrará en funcionamiento.

La Unión Temporal Ciudad Aérea, está integrada Doppelmayr Colombia S.A.S con el 49,32% del proyecto, las empresas colombianas CYG Ingeniería y Construcciones S.A.S con el 25,34% de la participación, Proyecto de Ingeniería S.A con el 7,60%, Alca Ingeniería también con el 7,60% y la empresa Andcol S.A.S con el 10,14% restante de la participación.

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