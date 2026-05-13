La vía en el norte de Bogotá que se planeó y se contrató en la Alcaldía de Claudia López que nunca se hizo

El contrato se adjudicó por casi 100 mil millones de pesos, se venció en 2023 y hoy que toca hacerla ya cuesta más del triple

El 26 de noviembre de 2021, Diego Sánchez Fonseca, entonces director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), adjudicó al Consorcio Construcción Vial 027 el Contrato #1765 de 2021, cuyo objeto era la construcción de la Avenida Santa Bárbara, desde la calle 127 hasta la calle 134 y de la autopista norte hasta la carrera 15, con sus obras complementarias, por un valor de $92.035.128.443. El plazo de ejecución de la obra era de 19 meses y el acta de inicio se firmó el 1 de diciembre de 2021.

El IDU acordó con el contratista que el plazo de ejecución tendría dos fases, en la primera se realizarían las obras iniciales y las gestiones preliminares en un plazo de cuatro meses, y en la segunda fase se ejecutarían las obras en un plazo de 14 meses. Durante la ejecución del contrato se suscribieron 4 actas de suspensión y 3 actas de ampliación de suspensión; en total, la obra estuvo suspendida durante 264 días, hasta el 18 de octubre de 2022.

Hacia el mes de noviembre de 2023, el Contrato # 1765 se encontraba suspendido en la fase inicial de las obras y gestiones preliminares, teniendo en cuenta que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tenía previsto intervenir las redes hidrosanitarias en el sector de La Calleja por medio del Contrato #1269 de 2021, en el mismo tramo donde se ejecutarían las obras de la Avenida Santa Bárbara.

La EAAB firmó el Convenio interadministrativo #16569 con el IDU el 7 de junio de 2023, precisamente con el fin de ejecutar las obras de rehabilitación del colector de alcantarillado sanitario en el sector de La Calleja.

Originalmente, el valor de las obras en la Avenida Santa Bárbara fue definido en $33.357.931.437; el valor de la ejecución de las obras sería de $30.309.978.853 y la interventoría tendría un costo de $3.047.952.584.

Por su parte, las obras de los interceptores de la avenida 19 en el costado oriental y la calle 134 en el costado sur, en el marco del Contrato # 1765 de 2021, debieron recibir una adición al contrato por valor de $58,505.234.189, si se tiene en cuanta que en 2022 se hizo una adición de $195.558.707. Sin embargo, las obras quedaron en el papel porque no fueron ejecutadas físicamente.

En 2024, cuando llega al Palacio Liévano el alcalde Carlos Fernando Galán, su equipo de trabajo encuentra que, además de los problemas técnicos, las obras de intervención de la EAAB en el colector de La Calleja, entre la Avenida Santa Bárbara y Contador, no habían sido tasadas correctamente, y los recursos asignados para la obra fueron insuficientes. Por lo tanto, ahora debía destrabarse el proyecto y resolverse los problemas técnicos con la EAAB para gestionar los recursos adicionales que garantizaran la realización del proyecto.

En abril de 2024, el Contrato #1765 que se firmó durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, se venció tras casi dos años de suspensión sin que las obras se hubieran iniciado. La Alcaldía debió estructurar nuevamente el proyecto de construcción de la Avenida Santa Bárbara, y se incluyeron ciclorutas, andenes y redes hidrosanitarias.

La nueva iniciativa emprendida por el IDU, en cabeza de Orlando Molano, tiene una inversión de $289.000 millones que incluyen los recursos asignados en 2021. De estos recursos, la EAAB aportará $116.000 millones, incluyendo los $30.000 millones que se asignaron en el proyecto inicial, con lo que se garantiza la viabilidad técnica de la obra.

El pasado mes de abril de 2026, el director del IDU Orlando Molano adjudicó nuevamente el Contrato de obra #014 de 2025, cuyo objeto es realizar los estudios, diseños y construcción de la Avenida Santa Bárbara (carrera 19) desde la calle 127 hasta la 134 y desde la autopista norte hasta la carrera 15. Esta obra hace parte del Acuerdo de valorización por beneficio local 724 de 2018, aprobado por el Concejo de Bogotá.

El nuevo contrato fue asignado al Consorcio AIT Santa Bárbara y tiene prevista una etapa inicial de actualización de los estudios y diseño que se desarrollará en un tiempo estimado de 10 meses. Las obras empezarán durante el primer semestre de 2027 para que finalicen el primer semestre de 2029. El Acuerdo de cobro de valorización por beneficio local 724 de 2018, aprobado por el Concejo de Bogotá durante la administración del exalcalde Enrique Peñalosa, contemplaba la realización de 12 proyectos, entre ellos, la construcción de la Avenida Santa Bárbara y la Avenida Contador, en el eje oriental El Cedro en la Localidad de Usaquén.

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