- El nuevo túnel de TransMilenio que va a conectar la Calle 13 con las estaciones de la Avenida 68

A la fecha, el grupo cuatro de la Troncal de Transmilenio ya supera el 90 % en la ejecución de las obras. En 2024, al inicio de la presente administración, este grupo de obras fue recibido por Orlando Molano Pérez, director del IDU, con un porcentaje de ejecución de 33,30 %, a cargo del Consorcio Infraestructura Avenida 68.

Este Consorcio está conformado por las empresas Pavimentos Colombia S.A.S, (65 % de la participación), Indugravas Ingenieros Constructores S.A.S. (25 % del contrato) y Coherpa Ingenieros Constructores S.A.S. (10 % de la participación). Tienen a su cargo la construcción de 1,96 kilómetros de la Troncal Avenida 68 comprendidos entre la Avenida Centenario en la calle 13 y la Avenida La Esperanza, a la altura de la calle 24.

Según Molano, estas obras entrarían en funcionamiento antes de que acabe el primer semestre de 2026.

El grupo cuatro de la Avenida 68 incluye la construcción de tres estaciones de Transmilenio, la primera en la intersección de calle 13, la segunda en la calle 19 entre la 13 y la avenida la Esperanza y la tercera es la estación de la Avenida la Esperanza, ubicada entre la calle 12A y la avenida La Esperanza. Además, se adelanta la construcción de dos puentes peatonales y un deprimido para conectar con la estación de calle 13.

El túnel peatonal que construye el Consorcio Infraestructura Avenida 68 tiene una longitud que supera los 220 metros y conectará el costado occidental con el oriental de la Troncal de Transmilenio por la Avenida 68 para llegar a la estación de la calle 13. El objetivo es que los bogotanos puedan transitar de forma segura por el túnel, que separará el tráfico vehicular del peatonal y contará con rampas de acceso en el costado oriental, occidental y elementos que permiten el acceso a las personas con discapacidad.

De acuerdo con lo manifestado por Molano, el deprimido es un paso subterráneo seguro para evitar cruces a nivel en una zona de mucho tráfico. El deprimido peatonal cuenta con una pasarela central a través de la cual los usuarios del sistema de transporte masivo podrán ingresar a la estación ubicada a la altura de la calle 13, y contará con señalización e iluminación para el tránsito seguro de los ciudadanos. Actualmente, en este tramo de la avenida 68 a cargo del grupo cuatro hay más de 700 personas trabajando.

Según Molano Pérez, la estación de Transmilenio a la altura de la calle 13 ya tiene un avance en la ejecución del 75,20 % en la instalación de pisos, fachada y sistema eléctrico, mientras que la estación ubicada a la altura de la calle 19 con avenida 68 está a punto de ser entregada con una ejecución de obra que supera el 99,98 %. En este momento el contratista trabaja en los detalles finales como la instalación de torniquetes para el recaudo y el sistema eléctrico y la estación de la avenida la Esperanza cuenta con el 84,22%, se encuentra en una fase intermedia tras completar la estructura principal, los trabajos se concentran en terminar fachadas e instalaciones eléctricas y zona de abordaje.

Según el cronograma previsto por la Alcaldía de Bogotá, para este año 2026, en la Troncal de la Avenida Carrera 68, se entregarán las obras que se encuentran en ejecución por parte de los grupos 2 las cuales van desde la calle 18 sur hasta la avenida las Américas, a cargo del Consorcio Eucarístico Carrera 68. El grupo 3 que comienza en la avenida las Américas y termina en la calle 13 y está a cargo de este mismo Consorcio. El grupo 4 está a cargo del Consorcio Infraestructura 68, el cual va desde la calle 13 hasta la avenida la Esperanza, el grupo 6 que se extiende desde la calle 46 hasta la calle 66 a cargo del Consorcio LHS y el grupo 9 que inicia en la carrera 48 y termina en la carrera 9, que también le corresponde al Consorcio Eucarístico.

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