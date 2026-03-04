- El cable aéreo de Soacha ya es una realidad: beneficiará a más de 240 mil personas de las comunas 4 y 5

El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel anunció que ya fue definido el trazado por donde irá el cable aéreo del municipio de Soacha. En reunión con la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, se hizo seguimiento a los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto estratégico que conectará la comuna cuatro, en la ciudadela Sucre, con la estación de Transmilenio de Terreros en la Autopista Sur.

El trazado escogido por la Gobernación tiene una longitud de 3,82 kilómetros, e incluye tres estaciones ubicadas de forma estratégica: la primera, cerca de la estación de Terreros en la Autopista Sur; la segunda se construiría en el sector de Cazucá, a la altura del barrio El Paraíso de Corinto, y la tercera en la Ciudadela Sucre, en el barrio Villa Nueva Alta. El cable se conectaría con el Sistema Integrado de Transporte Público masivo de Bogotá.

El cable aéreo de Soacha contará con una flotilla de 50 cabinas, con capacidad para transportar 10 pasajeros cada y una demanda de 2.600 usuarios en horas pico, lo que permite reducir los tiempos de desplazamiento de 40 a tan sólo 16 minutos, beneficiando a más de 24 mil personas de las comunas 4 y 5.

Rey Ángel afirmó que trabajan técnicamente en la estructuración de un proyecto sólido, jurídicamente viable y financieramente sostenible y que la integración con Transmilenio permite definir el esquema de cofinanciación con el Gobierno Nacional, lo que garantiza la construcción de la iniciativa.

Aseguró también el mandatario departamental que, en los próximos meses, avanzarán en la fase de estructuración final, cierre financiero, preconstrucción y construcción del cable aéreo del municipio de Soacha.

En mayo de 2024, el entonces ministro de Transporte William Fernando Camargo Triana, firmó un acuerdo de entendimiento con el embajador de Francia en Colombia en ese momento, el señor Frédéric Doré, que incluyó a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), liderada por André Romain y al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. El acuerdo fue por un monto de medio millón de Euros para la prefactibilidad y factibilidad del cable aéreo de Soacha, cuyo valor total se estima en $630.592 millones.

