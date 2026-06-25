- Así fueron los 2 terremotos en Venezuela que casi acaban con Caracas y dejaron 40.000 desaparecidos

Dos sismos seguidos de 7,2 y 7,5 han provocado una devastación brutal en el centro norte del país, los expertos estiman que los muertos podrían llegar a los 10.000

Venezuela amaneció el jueves contando muertos. La tarde del 24 de junio de 2026el país vecino sufrió una de las mayores tragedias naturales de su historia contemporánea cuando dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, sacudieron la región centro-norte del país y provocaron una devastación que no se vivía desde hace más de un siglo.

El doble sismo dejó, por lo pronto, al menos 164 muertos y cerca de un millar de heridos, pero con el paso del tiempo la cifra crece vertiginosamente. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima muy probable que haya más de 1.000 muertos y un 42 % de probabilidades de que la trágica cifra ascienda a 10.000. Ese balance final puede ser mucho más elevado debido a la magnitud de los daños y al número de personas atrapadas bajo los escombros.De hecho, al mediodia de hoy jueves los desaparecidos sumab<n 40.000. Había 500 edificios en el suelo.

Centenares de edificios residenciales y comerciales colapsaron o sufrieron graves afectaciones estructurales, especialmente en La Guaira, Maiquetía, Catia La Mar, Puerto Cabello y sectores de Caracas, mientras hospitales, carreteras, puentes, instalaciones portuarias y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía registraron graves daños. Millones de personas quedaron además sin electricidad, agua potable y telecomunicaciones, en medio de una emergencia nacional que obligó al Gobierno de Delcy Rodríguez a declarar el estado de emergencia y movilizar equipos de rescate en una extensa zona del país.

El USGS señala que el primer movimiento telúrico tuvo su epicentro entre Yumare y Montalbán (Estado de Carabobo), en el norte del país y que el temblor ha alcanzado la capital, Caracas, localizada a unos 300 kilómetros de la zona más afectada.

Sin embargo, el segundo terremoto, de magnitud 7,5, fue considerablemente más destructivo. Aunque la diferencia de magnitud parece pequeña, la escala sísmica es logarítmica, por lo que el segundo evento liberó casi tres veces más energía que el primero. Los modelos de pérdidas humanas elaborados por ese organismo consideran probable que el número final de víctimas supere las mil personas e incluso contemplan escenarios más graves si se confirman los daños reportados en las zonas costeras más afectadas.

La profundidad es devastadora

Uno de los factores que explican la magnitud de la destrucción es la poca profundidad de los terremotos. Los expertos señalan que el segundo sismo ocurrió muy cerca de la superficie terrestre, lo que provocó que la energía liberada impactara directamente sobre áreas densamente pobladas. Este tipo de eventos suele generar daños mucho mayores que los terremotos profundos, incluso cuando tienen magnitudes similares.

Particularmente grave es la situación en La Guaira, donde residentes describieron escenas de devastación generalizada. Testimonios recogidos por medios nacionales e internacionales hablan de edificios derrumbados, calles bloqueadas por escombros y dificultades para establecer comunicaciones debido a la caída de redes eléctricas y de telefonía. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía también registró daños y escenas de pánico entre pasajeros y trabajadores durante los movimientos sísmicos.

El impacto económico podría ser igualmente enorme, lo que ahondaría la crisis que viven los venezolanos desde hace varios años y que tiene a alrededor de 2,8 millones de ciudadanos de ese país viviendo en Colombia. La zona afectada concentra importantes infraestructuras portuarias, industriales y logísticas. Puerto Cabello, principal puerto del país vecino, experimentó fuertes sacudidas, mientras que corredores estratégicos que conectan Caracas con el litoral central sufrieron daños que dificultan el traslado de ayuda humanitaria y equipos de rescate.

La falla de Boconó

Desde el punto de vista geológico, los terremotos ocurrieron en una de las áreas más activas de Venezuela. Los epicentros se localizaron en el sistema de fallas asociado a la falla de Boconó, una estructura tectónica de aproximadamente 500 kilómetros de longitud que forma parte del complejo límite entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica. El movimiento constante entre estas dos placas acumula tensiones que periódicamente son liberadas mediante terremotos de gran intensidad

Cerca del 80 % de su población vive en regiones consideradas de riesgo sísmico elevado

Los especialistas recuerdan que Venezuela posee una larga historia sísmica. Cerca del 80 % de su población vive en regiones consideradas de riesgo sísmico elevado. Caracas, Valencia, Barquisimeto y otras grandes ciudades se encuentran precisamente en esta franja tectónica. Sin embargo, eventos de la magnitud observada en junio de 2026 son poco frecuentes.

De hecho, según los registros históricos del USGS y otros organismos internacionales, para encontrar un terremoto más fuerte en la costa central venezolana es necesario remontarse al año 1900, cuando un sismo de magnitud 7,7 afectó la zona de Macuto y otras localidades cercanas a Caracas. Más recientemente, en 2018, Venezuela experimentó un terremoto de magnitud 7,3, pero su profundidad cercana a los 150 kilómetros limitó considerablemente los daños y el número de víctimas.

La tragedia de 2026 ha puesto nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de la infraestructura venezolana. Diversos expertos señalan que muchas edificaciones fueron construidas bajo estándares antiguos o han sufrido años de deterioro por falta de mantenimiento. Asimismo, en numerosas localidades predominan estructuras de mampostería sin refuerzo y construcciones de adobe o bloques, materiales especialmente vulnerables ante movimientos sísmicos intensos.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, equipos de emergencia venezolanos, junto con organismos internacionales y países vecinos, intentan atender a miles de damnificados. Las próximas horas serán determinantes para establecer la magnitud real de la catástrofe y el número definitivo de víctimas.

Más allá de las cifras, los dos terremotos han dejado al descubierto la fragilidad de una región donde convergen importantes riesgos geológicos y una alta concentración de población. Para muchos expertos, este doble sismo ya puede considerarse el desastre natural más severo que ha enfrentado Venezuela en más de un siglo y un punto de inflexión para la gestión del riesgo sísmico en el país.

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