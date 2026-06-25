La millonaria proyección de la Gobernación de Bolívar para ampliar y modernizar la educación superior en el departamento

Con el apoyo de MinEducación, Bolívar recibirá $308.344 millones para nuevas sedes y mejoras de infraestructura en Cartagena, Magangué, Mompox y El Carmen

La educación superior en Bolívar avanza hacia una de las etapas de inversión más significativas de los últimos años. Durante los próximos meses, se pondrán en marcha proyectos que buscan fortalecer la infraestructura universitaria en distintas zonas del departamento, con recursos provenientes tanto de la Gobernación de Bolívar como del Ministerio de Educación Nacional.

Las iniciativas están dirigidas a ampliar la cobertura, mejorar las condiciones de formación y facilitar el acceso de más jóvenes a programas de educación superior en Cartagena y municipios del territorio bolivarense.

Proyectos de la Gobernación del Bolívar para la educación superior

Uno de los proyectos de mayor envergadura es la construcción de la nueva sede de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac). La obra estará ubicada en el sector de La Matuna, en Cartagena, donde será recuperado y restaurado el edificio que anteriormente ocupaba la Lotería de Bolívar.

Para esta iniciativa se contempla una inversión de $131 mil millones destinados a la nueva sede de Unibac, recursos que provienen de la Administración Departamental y de un crédito gestionado por la institución educativa. La intervención permitirá adecuar nuevos espacios académicos y fortalecer la oferta de formación artística y cultural en la capital bolivarense.

A este proyecto se suma la futura Universidad Montemariana, que estará ubicada en el municipio de El Carmen de Bolívar. La Gobernación adjudicó recientemente el contrato para su construcción por un valor de $82.408 millones para la nueva universidad en los Montes de María, una obra que busca ampliar las oportunidades de acceso a educación superior en esta subregión del departamento.

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Inversiones en universidades de Bolívar: proyectos en Cartagena, Mompox y Magangué

Las inversiones también incluyen proyectos financiados por el Gobierno Nacional. En Mompox se construirá una sede del Instituto Universitario del Caribe mediante recursos canalizados a través de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).

La iniciativa contará con una inversión de $28.578 millones para infraestructura universitaria en Mompox, destinada a fortalecer la oferta educativa en el norte del departamento y generar nuevas oportunidades de formación para la población estudiantil.

Por otra parte, el Ministerio de Educación informó que se destinarán recursos para mejorar los centros tutoriales de la Universidad de Cartagena en Magangué. A través de contratos de asistencia técnica y estrategias de ambientes modulares, desarrolladas junto con la Agencia Nacional Inmobiliaria, se asignaron $14.513 millones para fortalecer los espacios académicos de la Universidad de Cartagena en Magangué.

Bolívar lidera los proyectos de educación en el Caribe

Las inversiones forman parte de los proyectos priorizados dentro del CONPES 4181 de 2026, relacionado con el Plan Nacional de Espacios Educativos. De acuerdo con el Ministerio de Educación, para los años 2026 y 2027 fueron priorizadas 114 iniciativas de infraestructura educativa en todo el país.

En la región Caribe se concentran 24 de esos proyectos, que representan recursos cercanos a los $1,4 billones. Dentro de ese panorama, Bolívar encabeza la inversión en infraestructura educativa superior en la región Caribe, con una asignación total de $308.344 millones.

Después de Bolívar aparecen Córdoba con $300.594 millones, Sucre con $255.476 millones, Magdalena con $219.985 millones, La Guajira con $154.354 millones, Atlántico con $101.542 millones, Cesar con $68.841 millones y San Andrés con $61.723 millones. Estas cifras ubican al departamento como el principal receptor de recursos para proyectos de educación superior en el Caribe colombiano.

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