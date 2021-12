Los Gilinski: una fortuna armada en Cali que se disparó en 10 años

.Publicidad.

Desde la llegada de los inmigrantes lituanos a Barranquilla, ciudad que acogió a miles de refugiados de medio oriente a comienzos del siglo XX, los padres de Isaac Gilinski Sragowicz, una familia de judíos, se establecieron en la capital del Atlántico. El padre se asoció con un polaco de apellido Minski y fundaron Curtiembres Búfalo, una pequeña empresa de cueros barranquillera que todavía existe y que sería el inicio de su emporio.

Tras casi una década de echar raíces, el nacimiento de Isaac, el patriarca, se dio el 19 de febrero de 1934. A su regreso de Estados Unidos, como ingeniero químico, se asoció con la química Perla Bacal Zweiban y con uno de sus hermanos, Lazar Gilisnki para fundar, ya desde Cali, la empresa de plásticos Rimax, una de las marcas más famosas de Colombia.

Desde entonces el apellido Gilinski ha entrado a las casas de las familias colombianas por años sin que ellas lo sepan. Así como con Rimax, Isaac Gilinski fundó las fábricas de esponjillas Bon Bril y Atila y productos Yupi, varias empresas que conforman el conglomerado Gilinski Group.

El miembro de la primera generación de Gilinski nacidos en Colombia tuvo tres hijos, Jaime, Rutie y Tania, con Perla Bacal Zweiban. Nacido en Cali, el 14 de diciembre de 1957, Jaime Gilinski Bacal alcanzó, a mediados de este año, el segundo puesto en el ranking de las personas más ricas de Colombia, según Forbes. Y lo logró dándole el segundo vuelco al negocio familiar: el sector financiero.

Jaime Gilinski estudió en el Instituto de Tecnología de Georgia, de donde se graduó como ingeniero industrial. Posteriormente, cursó una maestría en administración de negocios en la escuela de negocios de Harvard y regresó a Colombia convencido de que su futuro estaba en los bancos. Tenía apenas 34 años.

Gilinski Bacal logró convertir el poderío de su padre en uno de los conglomerados de banca más poderosos del país y de América Latina. Fue así como en 1991 convenció a su padre de comprar la filial colombiana del Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI) por aproximadamente USD $13 millones, sin importarle el escándalo de corrupción que sacudía al banco. Fue su primera movida exitosa: una vez saneado y convertido en Banco Andino, lo vendió por USD $69,4 millones.

Tres años después, en 1994, ya estaba metido en uno de los negocios más complicados del sector: la compra del 75% del Banco de Colombia cuando la nación lo puso en venta. Juntó inversionistas como George Soros, Barclays de Inglaterra e ING de Holanda; un movimiento que les otorgó más de un 10% de participación en el sistema financiero del país. Tres años después firmaron un acuerdo de compraventa de la mitad de la propiedad con el Grupo Empresarial Antioqueño que lo fusionaría con el Banco Industrial Colombiano (BIC) para crear Bancolombia. La operación generó una disputa legal que tomó once años en resolverse y en la que resultó vencedor el GEA, que en ese momento era conocido como el Sindicato Antioqueño y estaba encabezado por Nicanor Restrepo.

Pero nada lo detuvo. En 2003 adquirió el grupo italiano Intesa y a unos minoritarios el Banco Sudameris Colombia que posteriormente integró con el Banco Tequendama adquirido previamente al grupo peruano Credicorp, bajo el nombre de GNB (Gilinski National Bank) Sudameris. Simultáneamente se hizo a la red de cajeros Servibanca, y las firmas Servivalores (comisionista de bolsa) y Servitrust (fiduciaria).

Los años 2013 y 2014 marcaron el despegue definitivo de su internacionalización. Pagó USD $400 millones por las operaciones del grupo inglés HSBC en Colombia, Perú y Paraguay, entidades que fusionaría con el GNB Sudameris Colombia. Estas operan como sus filiales: Banco GNB Perú y Banco GNB Paraguay. En agosto del año pasado adicionó el 100% de la filial de BBVA Paraguay por US$270 millones, convirtiendo al GNB Paraguay en el primer banco por depósitos de ese país.

Mientras que Jaime se desenvolvía como pez en el agua con los negocios bancarios, en la presidencia de Juan Manuel Santos, entre mayo de 2014 y diciembre de 2015, Isaac Gilinski ejerció como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Misión de las Naciones Unidas, y en octubre del año pasado, el empresario con 86 años, fue nombrado embajador alterno de Colombia ante la ONU. El empresario fue muy cercano al expresidente Uribe en el periodo en el que fue su embajador en Israel.

Ya en marzo de 2019, Jaime le compró al banco español Sabadell una participación del 4,99 % que poseía desde octubre de 2015 en el GNB Sudameris por USD $60,3 millones. El Banc Sabadell, el quinto más grande en España, se había hecho a dicha participación en apoyo a Gilinski, quien en 2013 le inyectó USD $694 millones al banco catalán convirtiéndose en su principal accionista, pero de dónde se fue retirando lentamente a partir de 2016.

A finales del mismo año, amplió su cobertura al mercado caribeño y cerró la compra de 66,7 % del First Caribbean International Bank (FCIB) al Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) por US$ 797 millones, quedando socios de esta compañía de servicios financieros con sede en Barbados que opera en 16 países del Caribe.

También adquirió un 4,3 % del Metro Bank Plc inglés, luego de que dicho banco perdiera cerca de 90 % de su valor cuando admitió errores en la forma en que calculaba el riesgo en partes de su cartera de préstamos hipotecarios. Gilinski se convirtió en su tercer mayor accionista con una participación que ronda los 15 millones de libras esterlinas, una movida importante habida cuenta de que reside en Londres, buena parte del año.

Jaime Gilinski está casado con Raquel Kardonski, quien forma parte de una poderosa familia panameña con experiencia inmobiliaria. Panamá es epicentro de otras de sus grandes inversiones: el Complejo Inmobiliario Panamá Pacífico de Ciudad de Panamá, en el que son socios, con un 25% de los hermanos británicos Ian y Richard Livingstone. Un proyecto de aproximadamente USD$700 millones gestionado por su cuñado Henry Kardonski, en los terrenos donde estaba la antigua base militar, al lado del canal.

Adquirieron por US$1.4 billones el terreno. Doce años después los lotes tienen un precio 25 veces superior al original y la propiedad global vale tres veces más. A pesar de que ya hay 1.000 edificios en pie, el 85% aún está sin urbanizar, con gran cantidad de trabajo por hacer y miles de millones más por facturar.

Jaime Gilinski tiene a Londres como residencia pero maneja apartamentos propios en Nueva York, Panamá, Miami, Bogotá y Cali -su ciudad natal- a donde llega siempre en su jet particular. Pasa al menos 200 días del año de viaje, con tres teléfonos celulares desde los cuales coordina reuniones empresariales y políticas, un tejido que heredó de su padre Isaac.

Todos los hijos del segundo Gilinski colombiano participan en el negocio financiero. El primogénito Joshua Moisés forma parte de la junta directiva del Banco GNB Sudameris, mientras que Gabriel Gilinski es presidente del Banco GNB Perú. Su hija Dori Gilinski, es fundadora y directora de Dori Gilinski Gallery en Miami, y vicepresidenta de JGB Financial Holding, un vehículo financiero de la familia donde su hermano Gabriel es presidente.

Mientras su papá cerraba negocios financieros, Gabriel, el segundo de sus hijos, sorprendía al mundo empresarial colombiano con la adquisición del 50% del Grupo editorial Semana. Adquirió no una revista sino una oportunidad de negocios en el mundo digital que empezó a delinear desde un principio. Un año después le dio vida a Semana TV, la plataforma digital con la que Gilinski busca revolucionar el consumo de medios en el país y adquiriendo el 100% del medio. Su interés por los medios de comunicación no se ha detenido y Gabriel está a punto de cerrar la compra de El País de Cali.

De la mano del mega proyecto digital de Semana llegó el año pasado también otra inversión: Lulo Bank, autorizada por la Superintendencia Financiera. Se trata de una entidad digital que funcionará independiente del GNB Sudameris, y que se enfocará en su primera fase en pequeños depósitos y créditos de bajo consumo. El encargado de sacar a flote a Lulo Bank será Benjamín Gilinski, otro de los hijos de Jaime, y entrará a competir en un segmento donde se han posicionado servicios y productos como Nequi, de Bancolombia y RappiPay, alianza entre Davivienda y Rappi, Tpaga entre otros.

Como si fuera poco, los Gilinski son los dueños de un paquete de costosos hoteles en Bogotá y Cartagena: Casa Medina y Charleston de Bogotá operados por la cadena Four Seasons, y el Hotel Santa Teresa, que opera la cadena Marriott – Ritz Carlton, donde generalmente empiezan nuevos y consolida los negocios que lo han convertido en el segundo hombre más rico de Colombia, después de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Ahora Jaime Gilinski quiere volver a entrar en tierras antioqueñas. Volvió a entrar en una puja con el Grupo Empresarial Antioqueño, pero esta vez haciendo una tentadora oferta por Nutresa. La Oferta Pública de Adquisición por parte de la familia Gilinski busca conseguir entre el 25,344% y el 31,68% del grupo de inversiones que pertenece al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

La oferta cogió desprevenido al GEA, y menos de un mes después de hacer la oferta por la empresa de alimentos, puso sus ojos en el corazón de los empresarios paisas: El Grupo Suramericana, desde donde hay un enroque de acciones y participaciones que le abriría las puertas a Gilinski para tomar tomar control de otras empresas. Tiene el músculo financiero para hacerlo y la osadía para proponer una compra al poderoso grupo que se ha sabido blindar durante décadas.