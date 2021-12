"Lore Rangel" la monja caleña que cambió la iglesia por el rapeo

Los días de vestir túnicas, mantos y capas quedaron atrás. Su rostro hoy luce maquillaje, delineador, su pelo mantiene suelto y no sale de su casa sin su ukelele

Fueron 12 años de su vida entregados a la congregación Hermanas Comunicadoras en ciudad de Cali. La hermana María Valentina, o Sor María Valentina, como la conocían sus hermanas anteriormente, quiso darle un giro en su vida en el año 2016. Su debut fue en los escenarios de ‘A otro nivel’, programa de Caracol Televisión. Ahí supo que el canto era su verdadera vocación y se cambió el nombre a "Lore Rangel".

Un año después, cuando llegó el papa Francisco a Colombia, la hermana María Virginia le dedicó un rap y empezó a crear renombre. Entonces se trasladó a Bogotá para estudiar música y profesionalizarse.

Pero, muy a pesar de dejar su vocación de monja, "Lore Rangel" asegura que su relación con Dios sigue intacta, aunque su camino hoy es indudablemente la música: “la música me sana, me llena de alegría de esperanza y no pienso perderlo. Ha sido motor”.

Muchas de sus canciones son de alabanza:

Los días de vestir túnicas, mantos y capas quedaron atrás. Su rostro hoy luce maquillaje, delineador, su pelo mantiene suelto y no sale de su casa sin su ukelele, el cual toca con una pasión que contagia a quienes la escuchan.

