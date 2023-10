Los chinos se quedaron con otro megaproyecto: terminar Hidroituango

El consorcio conformado por Yellow River CO y Schrader Camargo fue el elegido por EPM. También será chino el consorcio de la segunda línea del metro de Bogotá

EPM finalmente adjudicó al Consorcio CYS, Conformado por la china Yellow River CO. LTD Sucursal Colombia y la colombiana Schrader Camargo S.A.S., la construcción de obras civiles finales para la puesta en operación de las unidades de generación 5 a la 8 del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango). El contrato para estas obras civiles tendrá un valor aproximado a $1,065 billón y un plazo de ejecución de 1.125 días calendario (tres años y un mes).

El proceso licitatorio anterior fue declarado desierto por EPM el pasado mes de marzo, cuando el Consorcio Ituango PC-SC, conformado por las mismas firmas Yellow River CO LTD y Schrader Camargo SAS en compañía de Power China International Group, no allegaron en el plazo establecido las pruebas que acreditaran los requisitos necesarios para realizar dicha labor.

Luego de la situación crítica en que estuvo proyecto hidroeléctrico de Hidroituango en abril de 2018 debido a la emergencia causada por obstrucciones generalizadas en los túneles de desviación del rio Cauca y de la salida de agua a través de las galerías de acceso, el proyecto ha venido cumpliendo hitos de la entrada en operación de sus cuatro primeras turbinas, el próximo deberá ser la entrada en operación de las unidades 3 y 4 antes del 30 de noviembre.

Un año antes, el 30 de noviembre de 2022, a solo horas de que se cumpliera el plazo máximo otorgado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se encendieron las primeras dos turbinas, evitándose una millonaria multa de USD 180 millones, y el 14 de diciembre de ese año inició la operación comercial continua. Aunque es conveniente anotar que solo hasta el pasado 5 de septiembre de 2023 la segunda unidad de generación alcanzó su máxima capacidad de generación de 300 megavatios de potencia.

Un equipo de ingenieros y contratistas de Empresas Públicas de Medellín trabajan a toda marcha para cumplir con el siguiente compromiso de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de poner en funcionamiento las unidades 3 y 4 antes del próximo 30 de noviembre, por lo que se espera que se cierre este 2023 con la generación de 1.200 MW de energía limpia y renovable.

El Consorcio CC Ituango, conformado por las firmas Camargo Correa Infra, Conconcreto y Coninsa Ramón H. luego de diez años de trabajo donde tuvo a su cargo las obras civiles de la primera etapa, decidió no continuar con las obras y se retiró el 30 de noviembre de 2022, ante el vencimiento del plazo contractual y la decisión de declinar la solicitud de EPM de dar continuidad a las obras civiles faltantes de las unidades tres y cuatro bajo un esquema de precios unitarios.

Luego de un proceso de selección, la firma Schrader Camargo fundada en 1963 entró mediante una solicitud privada de ofertas en octubre de 2022 a continuar con la ejecución de las obras civiles de las unidades tres y cuatro, un contrato con un valor inicial de $ 35.250 millones al que se le adicionaron $ 19.511 millones. En septiembre de 2023 le adjudicaron por modalidad de solicitud única de oferta, un contrato por $ 125.523 millones para taponar y clausurar los túneles de desviación, actividades que se encuentran a la fecha en un 92 % de avance. El montaje de las turbinas está a cargo de la empresa GE Renewable Energy (General Electric).

Schrader Camargo Ingenieros Asociados fundada en 1963 por Carlos Schrader y Sergio Camargo es reconocida en montajes, sobre todo del sector petrolero. Aparecío en el radar de EPM durante la alcaldía de Quintero, cuando firmó al menos tres contratos entre 2020 y 2021 por $ 1.989 millones, todos para ejecutar tareas en la planta de tratamiento de aguas de Bello. Es propiedad desde finales del 2020 de las sociedades colombianas Acmr Infraestructura S.A.S., con 93%, e Inversiones Acmr S.A.S., con el restante 6 %. Acmr Infraestructura es controlada 100% por el empresario bogotano Andrés Canela Mejía, y quien desde el 2016, es el gerente general de Schrader Camargo SAS.

Yellow River Engineering Consultinges una empresa estatal de consultoría de ingeniería dedicada a la gestión y el desarrollo de ríos, la conservación del agua y proyectos relacionados con la energía hidroeléctrica. Ha diseñado y construido con más de 30 instalaciones de conservación de agua y servicios hidroeléctricos de escala grande y mediana en el río Amarillo y sus afluentes.

