Santa Marta y sus 5 restaurantes de comida internacional

Santa Marta sigue siendo uno de los destinos preferidos por turistas nacionales y extranjeros; porque a pesar de todo es más económica, por la amabilidad con el foráneo, por su clima y su brisa que viene de la Sierra Nevada y que permite ser un sitio ideal para descansar, y por supuesto por su oferta gastronómica.

Para los que buscan alternativas de restaurantes especializados en algún tipo de comida internacional, aquí les traigo una guía de algunos de los buenos lugares a los que puede acceder si de pronto está antojado del picante, de las especias árabes, de la buena gastronomía italiana o de otros sabores del mundo que se hacen presentes con gran éxito en la capital del Magdalena.

PATRÓN MEXICANO

Ya es un clásico para los amantes de la buena cocina del país manito; con la garantía del chef de ese país, el señor Octavio Ortega, Patrón Mexicano presenta una carta abundante, novedosa y muy fiel a las recetas de antaño de ese lugar que a través de los años se ha convertido en potencia mundial en el tema, eso si, aprovechando la cercanía con el mar, para hacer una fusión de sabores caribeños que resulta agradable para el comensal.

Calderetas de queso mozarella fundido acompañado de tortillas y salsas de la casa, esquites de mazorca desgranada con mayonesa con mayonesa de chipotle, queso costeño y tajín, ceviche "vuelve a la vida", que no es otra cosa que un caldillo de salsa coctelera con abundante camarón, calamar, pulpo, el infaltable cilantro y el buen aguacate, todo esto acompañado de totopos frescos.

Y como en todo restaurante mexicano, aquí también hay tacos, pero los de patrón son de un nivel top, como el de camarones al chipotle y perejil frito, o el de pulpo salteado en chile guajillo, o mi preferido que es el de camarón al pastor (camarones marinados en salsa pastor, cebolla, piña y cilantro).

Como pueden ver, el chef Ortega hace una fusión de los frutos del mar en algunos de sus platos, que le permiten posicionarse como toda una autoridad en la materia en esta ciudad; la asada de carne a la tampiqueña es otra de sus obras maestras, es un corte de carne asada bastante sabroso que va acompañado de arroz a la mexicana, guacamole, fríjoles refritos y chilaquiles rojos.

El tomahawk a la sal (a la plancha y flambeado al tequila, acompañado de tortilla, guacamole, pico de gallo y salsas de la casa, es otra de las opciones en los temas de proteina animal. Excelentes burritos, enchiladas y más platos tradicionales de la comida mexicana; recomiendo para cerrar con broche de oro unos mangos flambleados al tequila como postre para terminar la faena.

Patrón Mexicano tiene como plus en algunos fines de semana y fechas especiales show de mariachis y música en vivo.

Dirección: carrera 7 # 116a - 94, centro comercial Zazué, sector de Bello Horizonte

Instagram: @patron.mexicano

TUTTO DELIZIOSO

¿Por qué nadie me había hablado antes del restaurante Tutto Delizioso? lamento mucho porque me hubiese gustado llevar a la familia en diciembre, pero me alegro que aunque tarde llegara a descubrir este excelente restaurante de comida italiana, en donde el dueño es italiano (siciliano) y en donde logran hacer unas recetas maravillosas que asemejan mucho a su región de origen.

Se nota esa mezcla italocaribeña pues el matrimonio que está al frente de la marca es de europeo con una fiel representante de nuestra amada costa Caribe, y aunque no tendría porqué decirlo son unas muy buenas personas, que me abrieron las puertas de su establecimiento, me contaron toda la historia de como se gestó en plena pandemia, una locura que ha salido muy bien y que hoy día se ha posicionado en Santa Marta gracias al talento de Elga y su esposo.

Pero vamos a la sustancia, a la carta y a lo que ofrece Tutto Delizioso y que me tiene tan encantado; de lo primero que me enteré es que la región de Sicilia consumen y preparan unos muy buenos chorizos con ingredientes premium han replicado acá en Colombia y en Santa Marta.

Basta ver a la gente entrando al restaurante preguntaron por este embutido porque aparte de que es protagonista importante de algunos platos, también lo venden para llevar y asar en casa. Nunca había probado un chorizo especial tan delicioso, con combinación de aromas y sabores agradables al paladar, sin duda alguna después se me fueron los ojos para buscar que otras opciones tenían ese ingrediente.

Pero hasta ahora estaba empezando a sorprenderme, fue un viaje de sabores que incluyeron frittella de camarón (albóndigas de camarón a la palermitana), risotto al azafrán y champiñones (arroz arborio sazonado con mantequilla, ajo, cebolla, crema de leche y parmesano, acompañada con pan de la casa y pimentón asado), y algo de sus opciones de pizzas, las cuales tienen una masa que ¡mamma mía! estaba en su punto y que se nota que la receta es de un especialista.

El primer bocado fue de "pizza Elga" (jamón serrano, cebolla, picante, parmesano y mozzarella), luego pasé a 007 (pomodoro, salchicha, huevo cocido, mozzarella, jamón y arvejas) y terminé con una cuatro quesos (gouda, mozzarella, jamón, tocineta y el chorizo del que les hablé).

La parte de café y repostería es una parte muy importante dentro del restaurante; hacen absolutamente todos sus panes, sus postres y sus preparaciones con gran talento y dedicación; panacota de frutos rojos, el tradcional tiramisú pero de un mejor nivel a lo que había probado, trufas, tortas y cupcakes de zanahoria, volcán de chocolate blanco y crema de avellanas, cannolis, cheese cake de pera y hasta de tamarindo. Una sola visita no es suficiente para poder probar de todo en su amplio menú, pero seguramente volveré con mi familia para que vivan una agradable experiencia gastronómica en Santa Marta.

Dirección: calle 25 No 4- 75

Instagram: @tutto.delizioso



RESTAURANTE ÁRABE MARRAKECH

Un clásico en la ciudad de Santa Marta, con una ubicación inmejorable en el centro histórico de la ciudad, el restaurante Marrakech cuenta con unas instalaciones muy agradables que permiten al comensal vivir una grata experiencia al contar con varios ambientes que se combinan entre terrazas, salones cerrados, muebles sobrios y zonas comunes.

Su sazón resalta con platos de porciones abundantes que combinan la cocina árabe con la comida de mar; entradas tradicionales como el tahini de garbanzos o de berenjenas acompañado de pan árabe, falafel acompañado de hummus, yogurt y pan árabe, trío de kibbes, etc. En los platos fuertes se destacan el pollo al tahini, dos tipos de plato árabe que traen un poco de cada cosa entre las tradicionales hojas de parra, shish taouk de lomo fino y pollo, arroz de almendras, hummus, "noños envueltos", kibbes, kafta, yogurt , tabule y pan árabe.

El plato que yo probé fue el "especial Marrakech", una combinación de shish taouk de lomo fino, shish taouk de pollo y kafka acompañados de hummus, tabbule, pan árabe y delicioso arroz de almendras. Pollo del sultán, lomo del sultán, shawarmas, couscous de pollo y uno muy novedoso de pescado.

En la carta hay una sección especial de comida de mar, destacándose el "arroz del marino" (200 gramos de mariscos en un arroz caldoso al estilo típico con abundante ensalada), la cazuela caribeña (325 gramos de mariscos como palmito de cangrejo, camarón, pulpo, calamar, almeja y mejillones, que van acompañados de patacones y arroz de coco) y un muy buen coctel de camarones que son 200 gramos de camarón de gran tamaño en salsa rosada y que va acompañado de fresco pan árabe de la casa.

Marrakech no es solo un sitio para consumir alimentos de gran calidad; los fines de semana en las noches hay una sana rumba y por eso son especialistas en cocteles tradicionales y de autor. Música en vivo, atención dedicada e inmejorable, opciones vegetarianas, unos ejecutivos árabes entre semana con precios módicos y hasta una tienda de ropa tropical en donde los turistas nacionales y extranjeros pueden visitar y comprar algo que se lleven de recuerdo por su paso por la capital del Magdalena.

Dirección: calle 19 No 3-93, centro histórico de Santa Marta

Instagram: @restaurantemarrakechrc

RESTAURANTE PENN FOOD

Imagínense que llegué a las cinco de la tarde a este sitio y mirando la carta me antojé fue de una de sus opciones de desayuno, y pues me dijeron que si a esa hora a un delicioso desayuno holandés que consta de pan baguettina, huevos, tocineta, guacamole y salsa holandesa, en una emplatada inmejorable y con un sabor poderoso.

Los felicité por el servicio y prometí regresar en un horario coherente para seguir probando algo mas de la carta de este sitio que nació como marca, me dicen que en 2021. Y así lo hice la semana que pasó, esta vez me dejé asesorar y me recomendaron que probara los sanduches con receta original de Philadelphia - Estados Unidos, en donde vivió el dueño por muchos años y en donde este tipo de comida es un icono en todo el país norteamericano, y pues yo ni corto ni perezoso acepté pedir el sandwich philly cheesesteak full chessea, una combinación de lomo de res, peper jack, queso holandés, mozzarella, vegetales y que va acompañado de papas a la francesa (como el de la foto).

De consistencia "melcochudita" al paladar (me dicen que ese es el secreto), pan fresco y suave, porción adecuada que sacia el hambre, en medio de un ambiente tranquilo en un local esquinero en el sector del centro histórico de Santa Marta.

Hablando con sus meseros, los cuales se esmeran en la atención al cliente me recomendaron otros platos como el steak pimienta de 200 gramos, el filet mignon en reducción de corozo, el lomo sellado a la pimienta y el baby beef, todo esto acompañado depapa a la francesa o en casco, croquetas de yuca y ensalada fresca.

Vi a muchos turistas extranjeros entrar mientras consumía mis alimentos, al parecer ya es un referente entre los que no son de este país y que nos visitan en Santa Marta, ellos se pasan el voz a voz en los hoteles del sector, en las empresas y con sus amigos y conocidos que tienen como plan visitar posteriormente la bahía más linda de América.

Ahí encuentran un lugar plácido, sin mucha bulla en donde leer un libro o trabajar en su computador mientras disfrutan una buena taza de café Divino de la Sierra, uno de los mejores de la ciudad. Los acompañamientos para las bebidas calientes también son muy importantes en Penn Food; palitos de queso y pastelitos de pollo, tortas de zanahoria, red velvet, chocolate, flan de caramelo, vainilla con arequipe, y hasta donas con topping de chocolate y arequipe.

Jugos de naranja, granizados en agua o en leche con las frutas tradicionales y típicas de la región caribe. Para terminar les voy a recomendar otro par de desayunos que aunque no los he probado, si los vi pasar y se veían maravillosos, está el desayuno mexicano con arepa, carne molida, pico de gallo, guacamole y nachos, el americano con dos waffles, tocineta, huevo y miel, y un par de buenos omelettes de maíz, tocineta y parmesano, o de champiñones y espinaca (con 2 tostadas frescas). También tienen un par de opciones vegetarianas en la parte de hamburguesas y pizzas que vi, consumían mucho en el rato que estuve en ambas visitas.

Dirección: calle 17 carrera 3 local 2 centro histórico, Santa Marta

Instagram: @pennfoodsm

PESCAO RESTAURANTE

Y no podemos dejar por fuera a nuestra sabrosa comida colombiana, que también tiene nivel internacional; el restaurante pescao ubicado en el tradicional barrio pescaíto merece estar igualmente en este listado.

Con un patio trasero amplio en donde se disfruta de recetas caribeñas tradicionales en medio de un ambiente cultural arraigado con música de tambora, logra presentar a sus comensales platos talentosos como las empanadas de raya, la sopa de pescado siete cabezas, el arroz de bonito, la pesca del día en escabeche y varios tentempiés que incluyen bollo limpio, chicharrones, butifarras artesanales, suero costeño y ceviches de calidad que no se ven en otra parte. Todo con el sabor especial y el talento del chef Guillermo Esteban Yanes, un apasionado por su tierra, por su barrio y por la cultura gastronómica costeña.

¡No es un restaurante más de comida colombiana caribe, es uno de los mejores en su tema!

Dirección: calle 7 No 9- 83 barrio pescaíto, Santa Marta

Instagram: @pescaosmr