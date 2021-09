Los 100 mil seguidores que perdió Epa Colombia por reunirse con Uribe

.Publicidad.

Hace una semana, cuando un juez condenó a cinco años de cárcel a Epa Colombia, miles de colombianos se compadecieron con Daneydy Barrera, a quien muchos empezaron a comparar con Juana de Arco. La humilde joven del barrio Castilla de Bogotá era blanco de una persecución por haber cometido el pecado de acabar una estación de Transmilenio en plenas manifestaciones contra el gobierno Duque en 2019. Por redes sociales se promovía la compra de keratinas y la tendencia era salir en su defensa. Ahora todo eso cambió.

El video de Epa Colombia acompañada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien promocionó con humor sus keratinas, fue para muchos un golpe contundente en el corazón de cientos de miles de sus seguidores. En cuestión de 24 horas, Barrera perdió 110 mil seguidores de su cuenta de Instagram. Por otro lado, su nombre estuvo de primera tendencia de Twitter en Colombia por varias horas.

Ante el estrepitoso rechazo que se generó entre sus seguidores, Barrera subió varias historias explicando el encuentro con el exmandatario, dejando claro que esto no se trataba de nada político sino de velar por su seguridad y la de su entorno. Con lagrimas en su rostro, Epa Colombia dijo:

“Yo quiero amiga que primero mires el video en mi perfil antes de juzgarme, antes de criticarme. Esto ya no es de derecha, esto ya no es de izquierda, esto es de mi emprendimiento, mira el video amiga. Amiga yo tenía que buscar ayuda, yo no me quiero morir, mi seguridad en Colombia no está bien porque yo empecé a crecer, yo empecé a emprender, yo empecé a salir adelante y entonces entre más sacaba productos, mi vida se volvía más difícil, pero yo no te podía contar”

“Es que amiga yo no quiero que nada le pase a la Gerardo, yo no quiero que por culpa de salir adelante, de tener éxito amiga, le pase algo a mi papá, yo prefiero mil veces que se metan conmigo. Yo tengo que buscar personas que cuiden mi seguridad y la de mi familia porque yo quiero salir adelante y generar empleo”.

