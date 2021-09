La oposición y el Gobierno de Venezuela lograron dos acuerdos preliminares

El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana terminaron este lunes la cuarta y última jornada de reuniones en México, en las que se negociaba, entre otros, el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Las delegaciones informaron finalmente que se firmaron "dos acuerdos parciales" sobre El Esequibo y la recuperación de los activos venezolanos en el exterior.

Había mucho en juego. El Gobierno y la oposición de Venezuela cerraron este lunes en Ciudad de México la cuarta jornada de deliberaciones con el fin de alcanzar acuerdos en materia política y económica.

Y finalmente, las partes llegaron a este cierre con "dos acuerdos parciales", firmados por los jefes de ambas delegaciones, según anunció este lunes Jorge Rodríguez, líder del parlamento venezolano y hombre de confianza del presidente Nicolás Maduro.

Primero, las delegaciones llegaron a un acuerdo sobre "la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba". El Esequibo está en el centro de una disputa territorial que enfrenta a Venezuela y a Guyana desde hace 180 años. En los últimos meses el presidente de Venezuela, habló de "reconquistar" esta zona que, según el mandatario, pertenece "desde siempre" a su país.

El segundo acuerdo que mencionó Jorge Rodríguez tiene que ver con la protección de la economía de Venezuela y la atención social de su pueblo. "Las partes acordaron la necesidad de rescatar y recuperar los activos pertenecientes a Venezuela así como el dineros y riquezas que se encuentran en el exterior, necesarios para la recuperación económica en la post pandemia". Los recursos serían así destinados en materia de salud: dotación de hospitales, compra de vacunas contra el Covid-19, rehabilitación de hospitales, etc.".

“Lo volvimos a lograr más allá de las dificultades”, concluyó el enviado plenipotenciario, Jorge Rodríguez. Las dos partes y sus negociadores volverán a reunirse en la Ciudad de México del 24 al 27 de septiembre.

Este encuentro se realizó bajo la mediación de Noruega, y por eso el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país publicó en Twitter "la primera foto oficial de la plenaria del proceso de negociación en México entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, facilitada por Noruega y acompañada por Países Bajos y Rusia".

We have the pleasure to publish the first official photo of the plenary of the negotiation process in Mexico between the Government of the Bolivarian Republic of #Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela, facilitated by Norway and accompanied by the Netherlands and Russia. pic.twitter.com/JdrGKReJ4W

— Norway MFA (@NorwayMFA) September 4, 2021