Lo trataron de loco, Nicolás Arrieta predijo el desastre del Jamming

"Les dije hace dos semanas, les dije guarden esto porque el Jamming no lo van a hacer, nosotros íbamos a regalar boletas del Jamming a la gente, pero yo dije: no voy a hacer eso, no voy a regalar boletas de un festival no va a pasar" dijo Nicolás Arrieta en sus redes sociales horas después de conocerse el anuncio de la cancelación del festival que se realizaría este fin de semana pasado en Ibagué.

Según su relato, el joven no cayó en tentaciones de otros, y aunque le confirmaban la realización del festival en su totalidad, él tenía un presentimiento diferente. "Dijeron que estaba loco cuando les dije que iban a cancelar el Jamming, que no fueran a comprar ni una boleta, nadie me creyó. Bueno, ahí está" finalizó.

