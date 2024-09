Lo que debe saber si planea asistir a un evento en la temporada de fin de año

Por: Camila Rodríguez |

septiembre 19, 2024

Con la llegada de la temporada de fin de año la escena del entretenimiento en el país se prepara para acoger una amplia variedad de eventos de gran magnitud, desde conciertos de artistas nacionales e internacionales, hasta eventos corporativos y deportivos. Este periodo del año se caracteriza por un aumento significativo en la afluencia de público, lo que hace imprescindible reforzar las medidas logísticas y de seguridad para garantizar una experiencia óptima y segura para todos los asistentes. Con el propósito de generar conciencia sobre los aspectos a tener en cuenta para optimizar las experiencias de los usuarios en los eventos de fin de año, los expertos en la organización de eventos masivos del Coliseo MedPlus, escenario multipropósito de Bogotá, ofrecen las siguientes recomendaciones para que los asistentes disfruten de una experiencia segura y ordenada.

Adquiera sus boletos por canales oficiales

Se invita a las personas de abstenerse a asistir a un evento si no tiene en su poder una boleta que le garantice el acceso. Los expertos del venue recomiendan adquirir los boletos en canales oficiales y no comprar boletería a revendedores, pues no pueden dar garantía de la originalidad de las entradas. Esto no solo garantiza su seguridad y la calidad de la experiencia sino también la de los demás asistentes​ para futuros eventos.

Comente cualquier anomalía al personal de logística

Todo evento debe contar con un personal de logística, debidamente identificado, que facilita la gestión de la multitud y atención de la multitud. En este sentido, todos los organizadores de eventos deben contar con un plan de contingencia robusto y con suficiente personal capacitado para gestionar imprevistos. Los expertos hacen un llamado a los asistentes a prestar atención y cooperar con las indicaciones de las entidades encargadas de velar por la seguridad del evento. Este apoyo y colaboración son cruciales para mantener el orden y la seguridad en eventos de gran magnitud.

Respete las normas

Si bien los expertos entienden la importancia de mantener procedimientos de ingreso eficientes y seguros, minimizando los tiempos de espera y evitando aglomeraciones, los asistentes deben respetar las normas y procedimientos establecidos para la entrada al evento. Siga las indicaciones del personal de seguridad y evite cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo su seguridad o la de otros, por ejemplo, intentar ingresar por medios no convencionales o intentar entrar elementos prohibidos, excederse en el consumo de bebidas alcohólicas, etc.

Verifique los dispositivos de control

La implementación de prefiltros y filtros de seguridad es crucial para asegurar la integridad de un evento masivo. Estos mecanismos ayudan a prevenir el ingreso de revendedores, ladrones y personas con boletos falsificados, garantizando que solo los asistentes con entradas legítimas puedan acceder al recinto. Además, el uso de estos filtros permite controlar de manera efectiva los flujos masivos de público, transformando posibles aglomeraciones desordenadas en filas estructuradas y organizadas. Esto no solo mejora la seguridad general, sino que también optimiza la experiencia de los asistentes, facilitando un ingreso más fluido y ordenado al evento. Por ello, a su llegada a un evento, identifique cuántos anillos de filtro existen, hacia qué localidad corresponde cada punto, el personal a cargo y designe puntos de encuentro con sus acompañantes en los puntos identificados.

Planifique su llegada

Tenga en cuenta las condiciones climáticas llegue con suficiente tiempo para evitar aglomeraciones. Planificar con anticipación reduce el estrés y mejora la experiencia general del evento. Conozca los accesos, salidas de emergencia y cualquier otra información relevante sobre el lugar del evento. Estar bien informado puede ser crucial en caso de una emergencia. Escenarios como el Coliseo MedPlus ponen a disposición de la ciudadanía plataformas digitales para difundir información esencial y atender cualquier solicitud o petición de los asistentes.

Para la realización de cualquier evento masivo, tenga en cuenta que es fundamental que tanto el promotor como el recinto gestionen y obtengan todos los permisos previos ante las entidades competentes, y den estricto cumplimiento a las normas vigentes. Esto permite establecer planes de acción y mitigación frente a cualquier riesgo identificado. El éxito de estos planes depende del estricto apego a las directrices y permisos establecidos. Los expertos tienen esta directriz cada día más interiorizada y por eso trabajan en estrecha colaboración con autoridades locales y nacionales para garantizar que todos los eventos se desarrollen bajo las normas más rigurosas de seguridad y logística, priorizando siempre la integridad de los asistentes y del personal.

"El sector de los espectáculos en Colombia ha evolucionado significativamente, preparándose constantemente gracias a la visita de grandes eventos culturales y deportivos que convocan a miles de personas. En el Coliseo MedPlus, no solo nos enfocamos en ofrecer un show de calidad, sino también en mejorar continuamente la logística y la seguridad para brindar la mejor experiencia a nuestros espectadores, en especial en la temporada de fin de año donde, no solo el venue, sino toda la industria espera un alto consumo en sus espectáculos" afirmó Miguel Caballero, director general del Coliseo MedPlus.

Acerca del Coliseo MedPlus

El Coliseo MedPlus es el venue multipropósito cubierto más grande de Latinoamérica, ubicado en Bogotá. Con instalaciones de última tecnología y una capacidad para más de 20 mil espectadores, es un espacio multifuncional ideal para eventos deportivos, culturales y de entretenimiento, y desde su apertura ha recibido a más de 400 mil personas. Con su compromiso con la excelencia y la inclusión, el Coliseo MedPlus se ha consolidado como un referente en la ciudad, ofreciendo una experiencia excepcional y gratificante para todos sus asistentes.

Coliseo MedPlus promete grandes innovaciones que se ven en formatos de alto nivel en Estados Unidos y de Europa, tales como: fachada acústica, 10 muelles de carga y descarga, más de 750 metros cuadrados de pantallas led y circunferenciales usadas en partidos de la NBA, sistema de boletería único y más seguro, suites (palcos) de lujo con servicio personalizado de alimentos y bebidas, unidades manejadoras de aire que disminuyen la probabilidad de contagio de enfermedades infecciosas, entre otros.