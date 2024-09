Lo más grave que ha ocurrido

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. El tema más grave que ha ocurrido es el atentado que hizo brutal que hizo el ELNL a la unidad militar en Arauca, ya van tres muertos y un sinnúmero de heridos y buena parte de la base destruida. Lo que uno se pregunta en primer lugar es de qué manera pudieron acercarse tanto, cuáles son las condiciones de seguridad que maneja el ejército en zonas de guerra. Y lo segundo es esto y dije recién comenzado el gobierno de Petro: que el ELN no se iba a entregar porque es un movimiento que lleva 60 años y sus dirigentes son supremamente y creen que la sociedad colombiana tiene que tomar, por las buenas o por las malas, un rumbo socialista.

El hecho es de una gravedad inmensa. Yo pienso que todo esto es facilitado por Petro, un hombre muy malicioso y hace cosas que muchas veces no las alcanzamos a descifrar de inmediato. Petro va a dejar este país en una guerra total. Es muy sencillo, si él logra quedarse a través de interpuesta persona a él la guerra no lo afecta. Ese es su ambiente, ese es su idea, Pero si el que llegue diferente tiene que ser una persona con unas características que la inmensa mayoría de los candidatos no la tienen, y es ser capaz de restaurar un país que quede en ruinas .Es decir, una situación incluso peor que la que le tocó a Uribe cuando llegó. El país va a estar en guerra, ya está en guerra y se va a intensificar y el aparato policio y militar no está en condiciones de enfrentarlo.

..Publicidad..

Este es un país totalmente deshecho. A Petro no lo veo tan acabado y sin capacidad de seguir engañando. Ayer hizo una manifestación relativamente grande, no tan grandes como las que él hace. pero hay gente que lo está apoyando sea como sea. A mí me parece que buena parte de la crítica está subestimando a Petro.

...Publicidad...

El país cayó en un abismo muy complicado. Lo veo mucho más complicado a lo que lo están mirando los demás analistas. Gravísimo lo que ocurrió con el ELN y gravísima la respuesta Petro, una respuesta tímida.