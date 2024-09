La 'pendejadita' de salario que Faryd Mondragón pidió para llegar a Junior; lo rechazaron de inmediato

.Publicidad.

Uno de los grandes batacazos que quiso dar el Junior de Barranquilla después de la salida de Arturo Reyes de la dirección técnica, fue contratar a Faryd Mondragón, el exarquero de la selección Colombia, como asistente de César Farías. Tras confirmarse al venezolano como nuevo timonel, los rumores se enfocaron en el periodista de Win Sports, quien confirmó los acercamientos. Aun así, también fue el encargado de “bajar la caña” a quienes querían verlo en el club, pues tras algunas conversaciones, su contratación se cayó, al parecer, por el tema económico. Hasta ahora, no se sabía cuáles habían sido sus pretensiones, pero en las últimas horas fueron reveladas.

Al confirmar los rumores sobre su posible llegada al Junior de Barranquilla, Faryd Mondragón afirmó que "el bichito del fútbol lo había picado". Foto: farydmondragon

Este fue el salario que Faryd Mondragón quería tener en Junior de Barranquilla

Fue el periodista Giovanni Cárdenas el encargado de revelar la cifra a través de los micrófonos del VBar de Caracol Radio. En él, confirmó que fue tal la exageración de Faryd Mondragón con la solicitud, que el Junior de Barranquilla no tuvo más remedio que rechazarlo y finalizar las negociaciones. “Lo que pidió Mondragón fue una cosa exorbitante, de aquí a la luna, por Dios. Me lo dijo una persona que hizo el puente con Farías. Pidió 90 millones de pesos, para un asistente técnico en Colombia eso es una cosa de locos”, fueron sus palabras.

El comunicador también aprovechó para dar su punto de vista, asegurando que “Faryd Mondragón no ha dirigido ni a un equipo de su barrio, no ha sido asistente técnico de nada. Usted pide conforme a lo que ha sido”. La revelación del salario va acorde a las últimas declaraciones que el exarquero tricolor hizo sobre su posible llegada al equipo currambero, en donde afirmó que, aunque tenía muchas ganas de hacer parte, no se había podido llegar a un acuerdo económico con Fuad Char y que, por esa razón, se mantenía como periodista de Win Sports.

