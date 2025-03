La encuesta de Invamer cambia el panorama

En la cabeza Bolívar, se desinfla Vicky Dávila, crece el petrismo, la oposición sigue dividida y si no hay in mínimo de unidad esto puede llegar al desastre total

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. La nueva encuesta de Invamer para Caracol cambia totalmente el panorama del país y empieza a aparecer a la cabeza Gustavo Bolívar, empata Fajardo que no tiene fuerza, ni carácter ni nada, es el eterno candidato y los otros candidatos ,es decir Vicky Dávila, se desinfló totalmente, ella hizo buen periodismo muy crítico enpero ella no tiene aparato ni tiene forma de de crear una corriente continua de opinión.

La oposición está totalmente fraccionada, eso me preocupa sobremanera, si usted suma los votos de otros candidatos del Pacto Histórico y de Colombia Humana y los 1000 trucos electorales yo veo muy difícil la situación. La gente cree que Petro se va a derrumbar, Petro no se va a derrumbar y Pedro tiene los recursos del Estado amarrados, tiene billones que no suelta y no hay forma de de que lo obliguen a nada. Está apoyado por el político más torcido que es ese señor Santos y ahora que llegó Benedetti y que se impuso y que es el ministro de Gobierno, la cosa no va a estar fácil.

Hay que ponerle atención a lo que está pasando con esa encuesta, siendo Invamer a mí no me da credibilidad de nada. Unos manipuladores pero no pudieron maquillar eso para ver que lo que está creciendo es el petrismo. Muy grave, y mientras no haya un mínimo de unidad en la oposición esto puede llegar a un desastre total.