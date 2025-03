Petro ya está en campaña y el populismo tiene mucha acogida

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. Petro quiere lanzar el pueblo a la calle a que luche por las reformas. Es natural que la mayoría de la gente puede acompañarlo porque lo que está buscando con la reforma laboral básicamente es recuperar los derechos que existían y que fueron conculcados en el gobierno de Álvaro Uribe. Con Duque, ¿qué pasó con el manejo de la pandemia, no se supo, ¿y se fueron billones de pesos?

Pienso yo que la marcha de la plaza Bogotá fue un éxito, que fue con carros, con lo que sea, pero la llenaron y fue un discurso agresivo y creo que la pelea no va a estar fácil porque ya Petro se lanzó a la campaña. Como dijo Benedetti nos dieron papaya y nos permitieron salir a la campaña. Aquí el problema es quién va a ser el candidato, porque la oposición está llena de candidatos y entonces así es imposible llegar a un acuerdo de unidad y a Petro hay que enfrentarlo con un candidato único.

..Publicidad..

Petro lanzará de candidato a una mujer mas no tiene posibilidades de ganar. Los otros candidatos, Gustavo Bolívar ya fue derrotado estruendosamente en Bogotá y no creo que coja la votación que se necesita en el país. Eso es para poner ejemplos- Yo pienso que ellos van a cocinar un candidato diferente, que mueva posibilidades de ganar. Petro está en la ofensiva Petro no está derrotado..

...Publicidad...

Eh la reforma laboral la pequeña industria se puede ver afectada. La clave aquí es que el capitalismo industrial no tiene problema ninguno con esa reforma. Es decir, ahí no hay salario mínimo, todo el mundo está enganchado con un poco más. Todo esto es parte p de toda esta lucha populista que adelanta Petro y que tiene mucha acogida. Eso no está fácil, está complicado el asunto.