Lina Tejeiro, Andrea Valdiri y Shakira callaron a todos con sus disfraces

La edad no importa cuando de Halloween se trata y estas famosas lo demostraron a la perfección, sin escatimar en gastos ni tiempo

.Publicidad.

Los niños, niñas y bebés son la parte tierna de todo 31 de octubre o el mes de Halloween. Pero no son lo único y definitivamente no lo más divertido. Cada vez son más los jóvenes, adolescentes y adultos que planean por mucho tiempo su disfraz; para estos la celebración también es para ellos y aunque no pidan dulces utilizan todos sus recursos para lucir de la mejor manera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lina Tejeiro. (@linatejeiro)

-Publicidad.-

Este fue el caso de muchas celebridades colombianas que descrestaron a más de uno con su creatividad, producción y resultado. Lina Tejeiro fue una de ellas: se vistió y maquilló como la famosa Hiedra Venenoso, el personaje de DC Comics. Al no conseguir disfraz aprovechó uno de sus vestidos de cumpleaños para completar el personaje. “Les confieso que estoy un poquito nerviosa porque se nos ocurrió la maravillosa idea de hacer el video con un dron aquí dentro de mi casa” confesó la actriz que compartió imágenes del detrás de cámaras.

Shakira derritió a más de uno con aparición en el colegio de su hijo Milán como voluntaria en la celebración de Halloween; pero su disfraz de bruja y una mascota de compañía también se robaron todos los comentarios.

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos)

El mismo caso de ternura lo tuvo la presentadora Cristina Hurtado quien, después de retirarse de la televisión y dedicarse por completo al embarazo, apareció disfrazada de aguacate donde su pancita también entró en el cuadro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CRISSHURTADO (@crisshurtado)



Famosas como Carolina Cruz, Andrea Valdiri, Anitta, Daniela Ospina y Ana Karina Soto optaron por algo más atrevido, ninguna escatimó en gastos o tiempo, buscaron los mejores vestuarios y maquilladores para interpretar sus personajes a la perfección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANDREA VALDIRI 🇨🇴 (@andreavaldirisos)

Vea también: